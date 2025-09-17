Відео
Україна
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Київ Мати убитого підлітка на фунікулері розкритикувала каяття Косова

Мати убитого підлітка на фунікулері розкритикувала каяття Косова

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 13:12
У суді мати Матерухіна заявила що не вірить словам Артема Косова
Мати Максима Матерухіна. Фото: Новини.LIVE

Мати 15-річного загиблого на фунікулері Максима Матерухіна в Києві різко відреагувала на останнє слово в суді співробітника УДО Артема Косова, якого обвинувачують у вбивстві її сина. Вона заявила, що не вірить у його каяття та назвала його виступ добре зіграною роллю. Також вона пригадала, як родичі Косова реагували на дописи в соцмережах про трагічну смерть її сина. 

Про це жінка висловилась журналістам після судового засідання, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Мати Максима Матерухіна не вважає щирим каяття Артема Косова

"Сказати, що вони щось зрозуміли, чи він щось зрозумів? Ні. Він сьогодні дуже гарно зіграв роль такої людини, наче йому шкода. Ні, не йому, ні його матері, не шкода", — сказала жінка.

Мати нагадала, що після її публікації в соцмережах із виразом болю та втрати в коментарях з’явився чоловік, який написав, що "батькам потрібно виховувати своїх дітей, щоб не було скла чи асфальту". На цей коментар позитивно відреагувала мати Косова.

"Мати його поставила реакцію на цей коментар про виховання дітей. Кого вона виховувала? Вона розуміє взагалі, що це вбивця дитини. І те, що він казав, жодного слова його, я не вірю. Це зовсім не щиро. Йому не шкода. Він шкодує тільки себе і більше нікого. Мою дитину ні", — висловилась мати убитого підлітка. 

Вона підкреслила, що жодне слово обвинуваченого, на її думку, не прозвучало щиро і для їхньої родини цей судовий процес — лише частина важкого шляху.

"Мені тут занадто складно. Я розумію, що це майже фінал, що це вже закінчення першого етапу. Але вирок не поверне наше дитя", — закінчила промову жінка.

Нагадаємо, у Києві відбулося чергове судове засідання щодо вбивства підлітка на фунікулері Максима Матерухіна. Підозрюваний Артем Косов вперше визнав свою провину в трагедії.

Прокуратура вимагає в суду довічного ув'язнення для Артема Косова. Також там додали, що не вважають його каяття підставою для пом'якшення вироку.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
