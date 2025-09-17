Видео
Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Главная Киев Мать убитого подростка на фуникулере высказалась о словах Косова

Мать убитого подростка на фуникулере высказалась о словах Косова

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 13:12
В суде мать Матерухина заявила что не верит словам Артема Косова
Срочная новость

Мать 15-летнего Максима Матерухина погибшего на фуникулере в Киеве резко отреагировала на последнее слово в суде сотрудника УГО Артема Косова, которого обвиняют в убийстве ее сына. Она заявила, что не верит в его раскаяние и назвала его выступление хорошо сыгранной ролью. Также она вспомнила, как родственники Косова реагировали на сообщения в соцсетях о трагической смерти ее сына.

Новость дополняется...

Киев суд убийство подростки расследование
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
