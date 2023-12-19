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Мер Києва Кличко придумав собі "нову" посаду

19 грудня 2023 21:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мер Києва Кличко придумав собі "нову" посаду
Мер Києва Віталій Кличко. Ілюстративне фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Столичний міський голова Віталій Кличко під час засідання КМДА придумав собі нову посаду. Тепер він назвав себе "директором міста". 

Відео курйозного інциденту показали в соцмережах.

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"Ті, хто не знають мене, — я директор міста", — сказав Кличко на відео і засміявся.

Віталій Кличко — останні новини

Нагадаємо, що за останні пів року рейтинг довіри до Віталія Кличка суттєво зменшився. Відповідний відсоток становить 22%. Серед причин — техногенні аварії та рішення влади.

Також раніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на відсутність міського голови Києва Віталія Кличка на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України у Львові. Він іронічно заявив, що "треба зробити все, щоб у столиці був мер".

А не так давно стало відомо, що столичний голова планує побудувати вулицю від проспекту Петра Григоренка до межі міста в Дарницькому районі. Проте таке будівництво суттєво послабить оборону столиці.

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