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Мэр Киева Кличко придумал себе "новую" должность

19 декабря 2023 21:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Мэр Киева Кличко придумал себе "новую" должность
Мэр Киева Виталий Кличко. Иллюстративное фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Столичный мэр Виталий Кличко во время заседания КГГА придумал себе новую должность. Теперь он назвал себя "директором города".

Видео курьезного инцидента показали в соцсетях.

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"Те, кто не знают меня — я директор города", — сказал Кличко на видео, и засмеялся.

Виталий Кличко — последние новости

Напомним, что за последние полгода рейтинг доверия к Виталию Кличко существенно уменьшился. Подходящий процент составляет 22%. Среди причин — техногенные аварии и решения власти.

Также ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отсутствие городского головы Киева Виталия Кличко на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины во Львове. Он иронически заявил, что "нужно сделать все, чтобы у столицы был мэр".

А недавно стало известно, что столичный председатель планирует построить улицу от проспекта Петра Григоренко до черты города в Дарницком районе. Однако такое строительство существенно ослабит оборону столицы.

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