Головна Київ Мешканка Бучі розкрила подробиці теракту біля багатоповерхівки

Мешканка Бучі розкрила подробиці теракту біля багатоповерхівки

Дата публікації: 23 березня 2026 14:23
Мешканка Бучі розкрила подробиці теракту біля багатоповерхівки
Слідчі дії на місці теракту в Бучі. Фото: Новини.LIVE

Місцева мешканка Вікторія поділилася подробицями про теракт у Бучі, який стався поблизу багатоквартирного будинку в понеділок, 23 березня. За словами дівчини, інцидент стався близько 5-6 ранку.

Про це свідок розповіла в коментарі журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну.

За словами Вікторії, вона прокинулася від звуку потужного вибуху, який пролунав неподалік від її будинку.

"Я почула вибух. Одразу зрозуміла, що це якась не цивільна історія, не промисловий вибух", — сказала місцева мешканка.

Через деякий час дівчина дізналася про те, що поблизу багатоквартирного будинку було скоєно теракт.

Наразі на місці інциденту працюють представники поліції, фахівці профільних служб та Служби безпеки України.

Теракт у Бучі — що відомо

У Бучі 23 березня поблизу багатоквартирного будинку пролунали два потужні вибухи. Внаслідок інциденту поранення дістали двоє поліцейських.

За даними слідства, другий підрив був спеціально спланований так, щоб уразити правоохоронців і людей, які прибули б на місце після першого вибуху. Встановлено, що вибухівка була начинена болтами та гайками.

Невдовзі після інциденту правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 21-річний місцевий житель, який, за попередньою інформацією, діяв за вказівками російських спецслужб. Як повідомляється, його завербували через комп'ютерну гру та пообіцяли 25 тисяч гривень за виконання завдання.

теракт вибух Буча
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
