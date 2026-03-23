Жительница Бучи раскрыла подробности теракта возле многоэтажки

Следственные действия на месте теракта в Буче. Фото: Новости.LIVE

Местная жительница Виктория поделилась подробностями о теракте в Буче, который произошел вблизи многоквартирного дома в понедельник, 23 марта. По словам девушки, инцидент произошел около 5-6 утра.

Об этом свидетель рассказала в комментарии журналисту Новини.LIVE Александру Саюну.

Свидетель рассказала о взрывах в Буче

По словам Виктории, она проснулась от звука мощного взрыва, который раздался неподалеку от ее дома.

"Я услышала взрыв. Сразу поняла, что это какая-то не гражданская история, не промышленный взрыв", — сказала местная жительница.

Через некоторое время девушка узнала о том, что вблизи многоквартирного дома был совершен теракт.

Сейчас на месте инцидента работают представители полиции, специалисты профильных служб и Службы безопасности Украины.

Теракт в Буче — что известно

В Буче 23 марта вблизи многоквартирного дома прогремели два мощных взрыва. В результате инцидента ранения получили двое полицейских.

По данным следствия, второй подрыв был специально спланирован так, чтобы поразить правоохранителей и людей, которые прибыли бы на место после первого взрыва. Установлено, что взрывчатка была начинена болтами и гайками.

Вскоре после инцидента правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель, который, по предварительной информации, действовал по указаниям российских спецслужб. Как сообщается, его завербовали через компьютерную игру и пообещали 25 тысяч гривен за выполнение задания.