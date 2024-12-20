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Мешканка Києва розповіла, як її песик злякався атаки РФ

20 грудня 2024 10:48
Євгенія Брюховецька - редактор
Наслідки атаки на Київ 20 грудня — деталі з Голосіївського району
Дівчина з песиком. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Євгенія Брюховецька - редактор

У Голосіївському районі Києва вранці у п'ятницю, 20 грудня, зафіксовано падіння уламків балістичної ракети. Від ворожої атаки постраждали не лише люди, а й тварини.

Мешканка району розповіла у коментарі Новини.LIVE, як пережив ранок її песик.

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Мешканка Голосіївського району розповіла, що сьогодні вранці було гучно. Її песик злякався потужних вибухів у столиці.

На відео видно, що за дівчиною розташована будівля, в якій вибиті вікна та пошкоджено фасад. Також поруч стоїть згорілий автомобіль.

Внаслідок атаки на Київ є руйнування у Голосіївському районі - відео
Дівчина з песиком. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, в Голосіївському районі пошкоджено готель, звідти евакуювали іноземних туристів.

Також внаслідок атаки там загорілися п'ять автомобілів, пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією.

На місці падіння уламків побував кореспондент Новини.LIVE й показав наслідки балістичного удару по столиці.

Київ тварини обстріли війна в Україні ракетний удар балістична атака

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