Последствия атаки на Киев 20 декабря – детали из Голосеевского района

Жительница Киева рассказала, как ее собачка испугалась атаки РФ
В Голосеевском районе Киева утром в пятницу, 20 декабря, зафиксировано падение обломков баллистической ракеты. От вражеской атаки пострадали не только люди, но и животные.
Жительница района рассказала в комментарии Новини.LIVE, как пережила утро ее собачка.
Атака на Киев 20 декабря
Жительница Голосеевского района рассказала, что сегодня утром было громко. Ее собачка испугалась мощных взрывов в столице.
На видео видно, что за девушкой расположено здание, в котором выбиты окна и поврежден фасад. Также рядом стоит сгоревший автомобиль.
Напомним, в Голосеевском районе повреждена гостиница, оттуда эвакуированы иностранные туристы.
Также в результате атаки там загорелись пять автомобилей, повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией.
На месте падения обломков побывал корреспондент Новини.LIVE и показал последствия баллистического удара по столице.
Читайте Новини.LIVE!