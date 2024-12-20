Последствия атаки на Киев 20 декабря – детали из Голосеевского района

Девушка с собачкой. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Голосеевском районе Киева утром в пятницу, 20 декабря, зафиксировано падение обломков баллистической ракеты. От вражеской атаки пострадали не только люди, но и животные.

Жительница района рассказала в комментарии Новини.LIVE, как пережила утро ее собачка.

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Жительница Голосеевского района рассказала, что сегодня утром было громко. Ее собачка испугалась мощных взрывов в столице.

На видео видно, что за девушкой расположено здание, в котором выбиты окна и поврежден фасад. Также рядом стоит сгоревший автомобиль.

Девушка с песиком Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в Голосеевском районе повреждена гостиница, оттуда эвакуированы иностранные туристы.

Также в результате атаки там загорелись пять автомобилей, повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией.

На месте падения обломков побывал корреспондент Новини.LIVE и показал последствия баллистического удара по столице.