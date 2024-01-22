Закрытие мето в Киеве – что уже сделали на синей ветке

Подземелье метро в Киеве. Фото: соцсети

Об открытии шести станций синей ветки метро в Киеве еще не говорят, потому что за месяц ответственные лица не начали экспертизы, ремонт и отчетность перед людьми. Единственное, что успели — собрать одно совещание.

Что известно о ситуации в подземелье и успеют ли все восстановить за обещанные полгода, Новини.LIVE узнало у члена общественного совета при КГГА, правозащитника Дмитрия Калько.

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Ремонт метро в Киеве

"Я был на заседании несколько дней назад. Это было первое заседание комиссии по метро. Вопрос, который поднимался — порядок работы комиссии. Пока ничего не сделано. Докладывали, вроде бы никаких факторов, которые углубляли бы аварию нет. Но я спрашивал Брагинского ( глава метрополитена. — Ред.), почему они сделали некую коллегиальную комиссию, кто в нее входит, и почему вообще такой непонятный порядок действий", — сказал Калько.

По его словам, люди в комиссии не понимают элементарных вещей и не могут ответить на вопрос, почему вода с песком — это плохо.

"Я думаю, вопрос в том, что они просто испугались не на шутку, потому что те процессы, которые они наблюдали с песком, раньше не наблюдали. Брагинский сказал, что если бы он никуда не обращался, то закрыл бы метро с испуга. За закрытие метро ответственности не несет, а если бы что-то произошло, то нес бы последствия", — добавил Калько.

Он считает, что есть вероятность того, что комиссия скажет, что все хорошо и примут решение открывать метро.

Подтопление метро в Киеве. Фото: соцсети

Когда откроют синюю ветку метро

"Все может произойти по звонку, скажут, что будут дальше эксплуатировать и вернут работу станций. А там сколько еще бог даст проработает", — подытожил Калько.

Напомним, 8 декабря 2023 года власти города сообщили, что закрывают шесть станций синей ветви Киевского метрополитена из-за подтопления. Киевлянам пообещали возобновить работу метро через шесть месяцев.

Уже позже эксперты заверили, что тоннель метрополитена между станциями метро ''Демеевская'' и ''Лыбидская'' могут открыть спустя годы. Не стоит ожидать, что это произойдет в ближайшее время.

Проблемы с метро на этом не кончились. 8 января в Киеве на станции метро "Гидропарк" всех пассажиров высадили из вагонов и сообщили, что поезд дальше не едет. Позже в КП "Киевский метрополитен" отметили, что произошла техническая неисправность.

Также в вестибюле станции метро "Академгородок" через потолок начала просачиваться вода. Влага уже успела испортить стены и штукатурку.

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко не исключил, что вскоре придется закрыть больше станций на ремонт.