Зеленський і Мерц 4 жовтня відвідали місце удару Росії по НАН у Києві

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Український лідер Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у неділю, 4 жовтня, відвідали місце влучання російського дрона по Національній академії наук у Києві. Противник завдав удару по обʼєкті реактивним безпілотником 28 вересня.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Зеленський та Мерц на місці російського удару по НАН

Внаслідок російського обстрілу Національної академії наук загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення. Зеленський наголосив, що удар був спрямований саме на цей обʼєкт та був умисним, оскільки є відповідні відео. За його словами, російські терористи просто мали мету вдарити по Академії наук та зруйнувати її. Президент заявив, що це абсолютно жахлива атака.

Зеленський та Мерц біля будівлі НАН, яку атакували російські окупанти. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

"Цінуємо те, що Фрідріх Мерц був сьогодні з нами тут попри повітряну тривогу й абсолютно варварських сусідів — росіян, які із самого ранку атакують місто. Це потрібний і хоробрий сигнал від канцлера особисто та всієї Німеччини. Дякую, Фрідріху", — додав український лідер.

Як писали Новини.LIVE, 28 вересня російські окупанти дроном атакували будівлі Національної академії наук України в Києві. Внаслідок влучання сталася пожежа. Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію.

Читайте також:

А начальник відділу комунікацій ГУ ДСНС України в місті Києві Павло Петров розповів, що рятувальники врятували з вікон НАН двох людей, яким вогонь відрізав шлях до виходу. Відомо, що внаслідок удару загинули двоє людей.

Також Новини.LIVE показували, який вигляд має будівля Національної академії наук України на наступний день після атаки Росії.