Обвал Дегтяровского путепровода: коррупционная составляющая

Обвал Дегтяровского путепровода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Очередной мост в Киеве "устал". И хотя детали инцидента еще предстоит выяснить экспертизе, в сети распространяются упреки в виновности Виталия Кличка и Геннадия Труханова.

Подробно на своей странице в X разобрал ситуацию военный и активист Олег Симороз. Новини.LIVE проверили информацию.

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Подрядчик работ "Ростдорстрой"

Дегтяровский путепровод с 2020 года находится в аварийном состоянии. В 2022 году демонтировали четыре деформированные балки пролетного строения, а уже в этом году провели тендер на реконструкцию путепровода в составе транспортной развязки.

Заказчиком работ является "Киевавтодор", подчиняющийся городскому главе Виталию Кличко.

В интервью в эфире телеканала "Киев" Кличко подчеркнул, что компания RDS ("Ростдорстрой") честно выиграла тендер, предложив наименьшую стоимость работ и соответствующую квалификацию.

Собственно говоря, RDS была единственной компанией, участвовавшей в торгах.

Реестр тендерных предложений. Фото: скриншот

Владельцем кампании RDS является фирма, расположенная в Австрии, "ЮТТЕМА АУ ГмбХ", как сообщает сайт YouControl. Конечными бенефициарами являются одесский бизнесмен Евгений Коновалов и депутат Юрий Шумахер.

Юрий Шумахер — депутат одесского городского совета от партии Геннадия Труханова "Доверяй Делам".

До полномасштабного вторжения компания также являлась одним из ключевых подрядчиков "Великого будівництва", выиграв за 2020 и 2021 годы тендеры на сумму почти 15 млрд грн.

Харьковский наблюдатель и скандальный производитель

Тендер на осуществление авторского надзора по реконструкции путепровода получила харьковская фирма "Слобожанский проектный дом". Сумма тендера составила около 3,3 млн грн.

"Слобожанский проектный дом" еще в 2021 году выиграл тендер на разработку проектно-сметной документации для реконструкции путепровода на сумму 11,5 млн грн.

Сами балки, обрушившиеся по эффекту домино, производила строительная компания "Ковальская".

"На железобетоне "Ковальской" держатся тысячи сооружений и объектов инфраструктуры, в том числе мостов и путепроводов, по всей стране. Качество и надежность конструкций является самым высоким приоритетом в нашей деятельности. У нас нет никаких сомнений в прочности бетона, выполнении армирования согласно проекту и соблюдении технологии производства", — написал на своей странице в Facebook CEO компании Сергей Пилипенко.

"Ковальская" также известна скандалами вокруг сноса исторических зданий. Из последнего: летом "Ковальская" подала в суд на столичного активиста Дмитрия Перова за то, что тот написал пост о незаконности действий компании по сносу исторического здания на Жилянской.

Деньги

Стоимость строительства согласно тендеру составляет 920 млн грн. Общая стоимость реконструкции оценивается городскими властями в 1,27 млрд грн. Работы должны быть завершены до 1 августа 2024 года.

Но, похоже, сроки сдвигаются из-за внепланового обвала балок. Кличко уже подтвердил, что сроки могут немного увеличиться.

А вот вреда столичному бюджету не будет. Виталий Кличко заявил, что ответственность за работы несет подрядчик, и устранять последствия инцидента будут средствами подрядчика.

Как сообщает Forbes, по информации от анонимного топ-менеджера строительной компании, стоимость одной балки — менее 1 млн грн. За каждый из них RDS будет платить из своего кармана. А вдобавок к этому — оплата работ по демонтажу.

Напомним, 30 сентября во время работ на Дегтяревском путепроводе обвалилась во время монтажа седьмая балка. Она вызвала эффект домино и повалила предварительно установленные шесть.

Прокуратура Киева уже начала досудебное расследование. Между тем мэр Киева Кличко уже обвинил во всем компанию-подрядчика.