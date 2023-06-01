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Местные власти просят киевлян присоединиться к проверке доступа к укрытиям

1 июня 2023 17:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Местные власти просят киевлян присоединиться к проверке доступа к укрытиям
Женщина в столичном метро во время воздушной тревоги. Фото: instagram.com/aris.messinis
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Киевские городские власти привлекают людей к проверке доступа к укрытиям. Неравнодушных людей просят сообщать о жалобах.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Полтора месяца назад Департаментом муниципальной безопасности КГГА был заключен Меморандум о сотрудничестве по контролю за работой укрытий с группой общественного мониторинга "Озон". Группа собирает и предоставляет департаменту адреса укрытий, на которые жалуются жители. Уже провели ряд совместных инспекций", — рассказал Кличко.

Он подчеркнул, что местные власти призывают приобщаться к этой инициативе киевлян.

Для того чтобы присоединиться, нужно обратиться на официальную электронную почту Департамента муниципальной безопасности: [email protected]

Напомним, в сети появились видео, где люди во время воздушной тревоги в Киеве пытаются попасть в укрытие. Однако оно было закрыто.

Также мы писали, что в результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе погибли по меньшей мере три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить председателя от должности.

Добавим, ранее мы писали о ночной ракетной атаке на Киев 1 июня. Также поделилась фоторепортажем с места событий.

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