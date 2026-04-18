МВС: переговори зі стрілком у Києві тривалі 40 хвилин

Ігор Клименко спілкується із журналістами.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів деталі про стрілянину в Голосіївському районі Києва у суботу, 18 квітня. За його словами, переговори тривали 40 хвилин, але нападник не реагував. Згодом правоохоронці ухвалили рішення про ліквідацію зловмисника.

Про це Ігор Клименко розповів у коментарі ЗМІ, передає журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Деталі стрілянини в Києві 18 квітня

За попередньою інформацією, нападник 1968 року народження, ймовірно, пенсіонер. Він проживав неподалік місця скоєння стрілянини.

Загиблий внаслідок стрілянини у Києві 18 квітня.

Зловмисник відкрив вогонь з вулиці Деміївської та застрелив чотирьох людей, а пʼятою жертвою став заручник у супермаркеті.

Спецоперацію проводили співробітники спецпідрозділу КОРД. Клименко повідомив, що у нападника була зареєстрована зброя. Минулого року він звернувся до дозвільної системи з проханнями відстріляти її, а також приніс медичну довідку.

"Слідство встановить, хто видавав, які органи, який медичний заклад видавав цю довідку, відповідно написав заяву щодо продовження користування даною зброєю", — зазначив очільник МВС.

Наразі на місці події працюють співробітники Нацполіції, слідчі, СБУ, криміналісти, оперативний персонал, кінологи та інші. Кваліфікацію визначатиме прокуратура.

Розбите скло у супермаркеті Києва внаслідок стрілянини 18 квітня.

За попередньою інформацією, поранення отримали десятеро осіб, серед яких дитина.

Крім того, Клименко наразі не може підтвердити звʼязок із пожежею в квартирі та стрілком.

Заручників, які перебували у супермаркеті, доставили до закладів охорони здоровʼя. Наразі невідомі ступені поранення.

Зловмисник не реагував на переговори з правоохоронцями, які тривали близько 40 хвилин.

"Перемовники поліції з ним спілкувалися близько 40 хвилин, ми його вмовляли, розуміючи, що там була поранена скоріше всього людина, ми пропонували занести відповідні турнікети для того, щоб перекрити кров, але він не реагував, тому була команда його ліквідації, тим паче після того, як він вбив одного з заручників", — каже Клименко.

Наразі міністр не може підтвердити або спростувати інформацію про російське громадянство зловмисника.

Попередньо, заручниками у супермаркеті було до чотирьох осіб.

Клименко наголосив, що стрілок діяв хаотично та підходив до кожної людини, розстрілюючи в упор. За його словами, шансів вижити практично не було.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE з посиланням на поліцію Києва, 18 квітня невідомий відкрив стрілянину по людях у Голосіївському районі. Згодом стало відомо про декількох загиблих та поранених, серед яких дитина.

Спецпризначенці КОРДу провели штурм супермаркету, де перебував стрілок разом із заручниками. Під час спроби затримання зловмисник почав стріляти у правоохоронців.

А Клименко доповів українському лідеру Володимиру Зеленському про ліквідацію нападника. За його словами, усі обставини стрілянини зʼясовуються.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про шістьох загиблих. За його словами, у лікарні померла ще одна постраждала.