МВД: переговоры со стрелком в Киеве длились 40 минут

Игорь Клименко общается с журналистами. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал детали о стрельбе в Голосеевском районе Киева в субботу, 18 апреля. По его словам, переговоры продолжались 40 минут, но нападающий не реагировал. Впоследствии правоохранители приняли решение о ликвидации злоумышленника.

Об этом Игорь Клименко рассказал в комментарии СМИ, передает журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Детали стрельбы в Киеве 18 апреля

По предварительной информации, нападавший 1968 года рождения, вероятно, пенсионер. Он проживал неподалеку от места совершения стрельбы.

Погибший в результате стрельбы в Киеве 18 апреля. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Злоумышленник открыл огонь с улицы Демеевской и застрелил четырех человек, а пятой жертвой стал заложник в супермаркете.

Спецоперацию проводили сотрудники спецподразделения КОРД. Клименко сообщил, что у нападавшего было зарегистрированное оружие. В прошлом году он обратился в разрешительную систему с просьбами отстрелять его, а также принес медицинскую справку.

Читайте также:

"Следствие установит, кто выдавал, какие органы, какое медицинское учреждение выдавало эту справку, соответственно написал заявление о продлении пользования данным оружием", — отметил глава МВД.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Нацполиции, следователи, СБУ, криминалисты, оперативный персонал, кинологи и другие. Квалификацию будет определять прокуратура.

Разбитое стекло в супермаркете в Киеве в результате стрельбы 18 апреля. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

По предварительной информации, ранения получили десять человек, среди которых ребенок.

Кроме того, Клименко пока не может подтвердить связь с пожаром в квартире и стрелком.

Заложников, которые находились в супермаркете, доставили в учреждения здравоохранения. Пока неизвестны степени ранения.

Злоумышленник не реагировал на переговоры с правоохранителями, которые длились около 40 минут.

"Переговорщики полиции с ним общались около 40 минут, мы его уговаривали, понимая, что там был ранен скорее всего человек, мы предлагали занести соответствующие турникеты для того, чтобы перекрыть кровь, но он не реагировал, поэтому была команда его ликвидации, тем более после того, как он убил одного из заложников", — говорит Клименко.

Сейчас министр не может подтвердить или опровергнуть информацию о российском гражданстве злоумышленника.

Предварительно, заложниками в супермаркете было до четырех человек.

Клименко отметил, что стрелок действовал хаотично и подходил к каждому человеку, расстреливая в упор. По его словам, шансов выжить практически не было.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева, 18 апреля неизвестный открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе. Впоследствии стало известно о нескольких погибших и раненых, среди которых ребенок.

Спецназовцы КОРДа провели штурм супермаркета, где находился стрелок вместе с заложниками. При попытке задержания злоумышленник начал стрелять в правоохранителей.

А Клименко доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о ликвидации нападавшего. По его словам, все обстоятельства стрельбы выясняются.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о шести погибших. По его словам, в больнице умерла еще одна пострадавшая.