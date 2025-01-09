Подольско-Воскресенский мост в Киеве — как идут работы по строительству в январе 2025 года

Строительство Подольского моста. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в конце 2024 года по Подольско-Воскресенскому мосту проехали первые автомобили. Однако движение разрешено только для общественного транспорта и легковушек, поскольку работы по строительству еще продолжаются.

Что происходит на строительной площадке предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Работы на Подольском мостовом переходе еще не завершены. Согласно городской программе развития инфраструктуры Киева, до конца 2025 года переход должен быть готов на 88%. Для этого планируется потратить не менее 1,8 млрд грн.

Строительство тоннеля. Фото: Новини.LIVE

Роботы на мостовом переходе. Фото: Новини.LIVE

Трамвайное кольцо. Фото: Новини.LIVE

Строители на объекте. Фото: Новини.LIVE

Техника, которая привлечена к строительству моста. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 1 декабря по Подольско-Воскресенскому мосту проехали первые автомобили. Движение разрешено только для общественного транспорта и легковушек.

Известно, что строительство Подольского моста причинило убытков на 3,5 миллиона гривен. Заместителю директора коммунального предприятия сообщено о подозрении в служебной халатности.

А 20 декабря киевская прокуратура подала иск в Хозяйственный суд с требованием отменить договор на строительство Подольско-Воскресенского моста из-за значительного роста стоимости проекта — с 4,3 миллиарда гривен в 2017 году — до более 8,7 миллиарда на конец 2024 года.