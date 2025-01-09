Подольско-Воскресенский мост в Киеве — как идут работы по строительству в январе 2025 года

На каком этапе строительство Подольского моста — фоторепортаж
В Киеве в конце 2024 года по Подольско-Воскресенскому мосту проехали первые автомобили. Однако движение разрешено только для общественного транспорта и легковушек, поскольку работы по строительству еще продолжаются.
Что происходит на строительной площадке предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.
На каком этапе строительство
Работы на Подольском мостовом переходе еще не завершены. Согласно городской программе развития инфраструктуры Киева, до конца 2025 года переход должен быть готов на 88%. Для этого планируется потратить не менее 1,8 млрд грн.
Напомним, 1 декабря по Подольско-Воскресенскому мосту проехали первые автомобили. Движение разрешено только для общественного транспорта и легковушек.
Известно, что строительство Подольского моста причинило убытков на 3,5 миллиона гривен. Заместителю директора коммунального предприятия сообщено о подозрении в служебной халатности.
А 20 декабря киевская прокуратура подала иск в Хозяйственный суд с требованием отменить договор на строительство Подольско-Воскресенского моста из-за значительного роста стоимости проекта — с 4,3 миллиарда гривен в 2017 году — до более 8,7 миллиарда на конец 2024 года.
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