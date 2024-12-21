Что известно об атаке БпЛА на склад замороженной продукции "Сільпо" в Бориспольском районе Киевской области

Пожар. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 20 декабря россияне атаковали БпЛА Бориспольский район Киевской области. Под ударом оказался склад замороженной продукции "Сильпо".

Об этом сообщили на странице Fozzy Group в Facebook.

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В результате пожара сгорели товары стоимостью более 400 миллионов гривен. Люди не пострадали. На данный момент команда Fozzy Group работает над перенастройкой логистики.

Напомним, утром 20 декабря РФ нанесла массированный удар дронами и баллистическими ракетами по Киеву. Один человек погиб, а еще 13 получили ранения. Повреждены дипломатические учреждения, костел Святого Николая, автомобиль волонтера.

Также мы сообщали, что вечером 20 декабря россияне атаковали "Шахедом" многоэтажку в Салтовском районе Харькова. В результате этой атаки пострадали шесть человек: у пятерых из них острая реакция на стресс. Среди потерпевших ребенок. Еще один "Шахед" попал в частный дом в Киевском районе Харькова. На месте прилета вспыхнул пожар. Пострадали два человека.