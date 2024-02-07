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На Київщині зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки, — ОВА

7 лютого 2024 19:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Київщині зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки, — ОВА
Наслідки атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові атакували ракетами Київ та область вранці 7 лютого. Кількість постраждалих зросла до трьох, наразі продовжуються роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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"На жаль, кількість потерпілих зросла до трьох осіб. Травми незначні: порізи обличчя, кінцівок та легкі контузії. Всі потерпілі отримали необхідну медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Водночас збільшилася й кількість пошкоджених об’єктів внаслідок падіння уламків.

Загалом відомо від російської атаки постраждали 58 приватних будинків, шість квартир в п'яти багатоповерхових будинках, будинок культури, заклад освіти, поштове відділення та 12 легкових авто. 

"На об’єктах частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни", — уточнили в ОВА.

Зазначається, що власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога.

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Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, через ворожу атаку на Київ у місті загорівся багатоповерховий будинок у Голосіївському районі. Рятувальники евакуюють постраждалих, кількість яких постійно зростає.

Також ми писали, що рятувальники дістали з-під завалів тіло четвертої загиблої людини в багатоквартирному будинку, який постраждав внаслідок російської атаки в Голосіївському районі Києва. Ще 19 людей зазнали поранень.

Крім того, у коментарі Новини.LIVE мер Києва Віталій Кличко відповів, чи вистачає коштів у резервному фонді на ліквідацію наслідків ранкової атаки.

окупанти
ракети
війна в Україні
атака
ракетний удар

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