На Київщині зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки, — ОВА

Наслідки атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE

Російські військові атакували ракетами Київ та область вранці 7 лютого. Кількість постраждалих зросла до трьох, наразі продовжуються роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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"На жаль, кількість потерпілих зросла до трьох осіб. Травми незначні: порізи обличчя, кінцівок та легкі контузії. Всі потерпілі отримали необхідну медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Водночас збільшилася й кількість пошкоджених об’єктів внаслідок падіння уламків.

Загалом відомо від російської атаки постраждали 58 приватних будинків, шість квартир в п'яти багатоповерхових будинках, будинок культури, заклад освіти, поштове відділення та 12 легкових авто.

"На об’єктах частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни", — уточнили в ОВА.

Зазначається, що власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, через ворожу атаку на Київ у місті загорівся багатоповерховий будинок у Голосіївському районі. Рятувальники евакуюють постраждалих, кількість яких постійно зростає.

Також ми писали, що рятувальники дістали з-під завалів тіло четвертої загиблої людини в багатоквартирному будинку, який постраждав внаслідок російської атаки в Голосіївському районі Києва. Ще 19 людей зазнали поранень.

Крім того, у коментарі Новини.LIVE мер Києва Віталій Кличко відповів, чи вистачає коштів у резервному фонді на ліквідацію наслідків ранкової атаки.