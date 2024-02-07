На Киевщине увеличилось количество пострадавших в результате утренней атаки, — ОВА
Российские военные атаковали ракетами Киев и область утром 7 февраля. Число пострадавших возросло до трех, сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
Ракетная атака на Киев 7 февраля
"К сожалению, количество пострадавших возросло до трех человек. Травмы незначительны: порезы лица, конечностей и легкие контузии. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
В то же время увеличилось и количество поврежденных объектов в результате падения обломков.
Всего известно от российской атаки пострадали 58 частных домов, шесть квартир в пяти многоэтажных домах, дом культуры, учебное заведение, почтовое отделение и 12 легковых авто.
"На объектах частично выбиты окна, разрублены двери, повреждены крыши и стены", — уточнили в ОВА.
Отмечается, что владельцам поврежденных домов будет предоставлена вся необходимая помощь.
Напомним, из-за вражеской атаки на Киев в городе загорелся многоэтажный дом в Голосеевском районе. Спасатели эвакуируют пострадавших, количество которых постоянно растет.
Также мы писали, что спасатели извлекли из-под завалов тело четвертого погибшего человека в многоквартирном доме, который пострадал в результате российской атаки в Голосеевском районе Киева. Еще 19 человек получили ранения.
Кроме того, в комментарии Новини.LIVE мэр Киева Виталий Кличко ответил, хватает ли средств в резервном фонде на ликвидацию последствий утренней атаки.
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