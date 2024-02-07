Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow На Киевщине увеличилось количество пострадавших в результате утренней атаки, — ОВА arrow

На Киевщине увеличилось количество пострадавших в результате утренней атаки, — ОВА

7 февраля 2024 19:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Киевщине увеличилось количество пострадавших в результате утренней атаки, — ОВА
Последствия атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные атаковали ракетами Киев и область утром 7 февраля. Число пострадавших возросло до трех, сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Читайте также:

Ракетная атака на Киев 7 февраля

"К сожалению, количество пострадавших возросло до трех человек. Травмы незначительны: порезы лица, конечностей и легкие контузии. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

В то же время увеличилось и количество поврежденных объектов в результате падения обломков.

Всего известно от российской атаки пострадали 58 частных домов, шесть квартир в пяти многоэтажных домах, дом культуры, учебное заведение, почтовое отделение и 12 легковых авто.

"На объектах частично выбиты окна, разрублены двери, повреждены крыши и стены", — уточнили в ОВА.

Отмечается, что владельцам поврежденных домов будет предоставлена вся необходимая помощь.

null
Скриншот поста ОВА

Напомним, из-за вражеской атаки на Киев в городе загорелся многоэтажный дом в Голосеевском районе. Спасатели эвакуируют пострадавших, количество которых постоянно растет.

Также мы писали, что спасатели извлекли из-под завалов тело четвертого погибшего человека в многоквартирном доме, который пострадал в результате российской атаки в Голосеевском районе Киева. Еще 19 человек получили ранения.

Кроме того, в комментарии Новини.LIVE мэр Киева Виталий Кличко ответил, хватает ли средств в резервном фонде на ликвидацию последствий утренней атаки.

оккупанты
ракеты
война в Украине
атака
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме