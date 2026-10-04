В Киеве 4 октября упали обломки российского дрона: повреждена крыша дома

Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС

На левом берегу Киева в воскресенье, 4 октября, было зафиксировано падение обломков российского дрона. В частности, речь идет о крыше частного дома и открытой территории.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Падение обломков в Киеве 4 октября

"В Днепровском районе обломки БпЛА упали на крышу частного жилого дома. Пожара не было", — отметил Кличко.

Кроме того, в Днепровском районе обломки вражеского дрона упали на открытую территорию возле дороги. Пожара не произошло.

Сообщение Кличко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 4 октября российские оккупанты атаковали Киев. В частности, в Деснянском районе упали обломки российского дрона, в результате чего произошло возгорание.

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