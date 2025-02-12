Масштабная атака на Киев 12 февраля — сколько ракет уничтожили силы ПВО

Взрывотехническая служба на месте прилета в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В среду, 12 февраля, украинские Силы ПВО уничтожили над Киевом шесть российских баллистических ракет "Искандер-М". В нескольких районах столицы зафиксированы серьезные разрушения и есть жертвы.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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Последствия российской баллистической атаки по Киеву 12 февраля

В результате ночной атаки зафиксировано повреждение жилых домов, офисного здания и нежилой инфраструктуры в нескольких районах столицы, в частности Голосеевском, Святошинском, Оболонском, Днепровском и Печерском.

Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия российской атаки по Киеву 12 февраля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

К счастью, предварительные сообщения о падении обломков и повреждениях в Подольском, Соломенском районах и на отдельных объектах в Голосеевском районе не подтвердились. По состоянию на 10:00 все пожары были ликвидированы или локализованы.

Последствия российской атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Жертвы и пострадавшие

В результате атаки погиб киевлянин 1985 года рождения. Также ранения получили четыре человека, среди которых 9-летний ребенок. Все пострадавшие получают квалифицированную медицинскую помощь.

"Мои искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Спасибо нашим воинам и всем, кто оберегает Киев. Государство-террорист действует привычными для себя методами... Но благодаря вам удалось предотвратить гораздо большие разрушения и жертвы. Спасибо всем, кто преодолевает последствия вражеских атак", — сообщил Тимур Ткаченко.

Напомним, в Киеве ночью, 12 февраля, раздавались мощные взрывы от российской ракетной атаки. В результате атаки зафиксированы повреждения зданий сразу в нескольких районах столицы.

Корреспондент Новини.LIVE показал последствия российской атаки на Киев. А в соцсетях опубликовали видео момента попадания ракеты по зданию в Оболонском районе.