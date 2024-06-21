Нападение на журналиста в Киеве Айдоса Садыкова — фигурантов объявили в международный розыск

Казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков. Фото: "Радио Свобода"

Нападавших на казахского журналиста Айдоса Садыкова объявили в международный розыск. Покушение произошло 18 июня в Шевченковском районе Киева недалеко от дома, где пострадавший живет с женой.

Об этом сообщила пресс-служба Офис генпрокурора в пятницу, 21 июня.

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"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры двум гражданам Республики Казахстан сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц", — говорится в сообщении.

Нападавший на Айдоса Садыкова. Фото: Нацполиция

По предварительной информации, двое мужчин тщательно спланировали убийство журналиста, у которого в Украине статус беженца. Фигуранты прибыли в страну 2 июня, когда пересекли польско-украинскую границу. В Киеве они арендовали квартиру и приобрели автомобиль. Злоумышленники некоторое время наблюдали за Садыковым, изучая его маршруты.

Автомобиль фигурантов. Фото: gp.gov.ua

В день покушения один из подозреваемых подошел к машине пострадавшего, произвел выстрел, а его сообщник наблюдал за ситуацией вокруг дома. После этого они скрылись.

Нападавший на Айдоса Садыкова. Фото: Нацполиция

Известно, что территорию Украины правонарушители покинули в день совершения нападения. Они пересекли границу с Молдовой. Их объявили в международный розыск.

Оружие злоумышленников. Фото: Нацполиция

"Голосеевским районным судом города Киева двум гражданам Казахстана заочно избрана мера пресечения — содержание под стражей. Следствие продолжается, принимаются меры по задержанию подозреваемых", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 июня в Шевченковском районе Киева произошла стрельба. К припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил.

Впоследствии стало известно, что было совершено покушение на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. По словам его жены, неизвестный выстрелил в ее мужа у собственного дома, когда они сидели в автомобиле.

Наталья Садыкова уверена, что заказчик — президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Он уже прокомментировал покушение на Айдоса Садыкова. По его словам, рассматривать этот инцидент необходимо исключительно в правовом поле.