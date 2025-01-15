Скандал с мажорами в Киеве — в Bihus.Info назвали имена причастных к надругательству над флагом и песни "Я русский" на Майдане

Молодые люди, которые попали в скандал. Фото: скриншот

Молодые люди, которые разбрасывали деньги в центре Киева, слушали российскую музыку и перекрывали движение транспорта, имеют влиятельных родителей. Установлено, что героями скандальных видео стали: Николай Цимидан, Андрей Драган и Антон Юткин.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.

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Журналисты опубликовали расследование в отношении участников скандального видео, где, вероятно, один из молодых людей топчет флаг Украины. Инцидент вызвал возмущение среди украинцев и привлек внимание полиции.

В материале отмечается, что ребята, которые фигурируют на видео, не впервые попадают в подобные скандалы.

Одним из участников является Никола Цимидан — сын экс-мэра города Лиман Донецкой области Петра Цимидана, которого подозревали в связях с сепаратистами. В соцсетях Николай демонстрирует роскошную жизнь и расходы до 40 тысяч гривен в день.

Второй фигурант — Андрей Драган, который ранее прославился на видео, где исполнял гимн России и называл себя "русским". Также он публиковал фейковые удостоверения СБУ и впоследствии извинялся за свои действия, но в итоге назвал эти извинения "показухой для народа".

Еще один участник — Антон Юткин, сын бизнесмена Вячеслава Юткина. Его отец попал под санкции СНБО за связи с Россией.

Напомним, 10 января в сети появилось видео, на котором группа молодых людей в Киеве остановила движение авто, чтобы покурить. На другом скандальном видео они слушали российскую музыку на Майдане Независимости возле мемориала погибшим воинам.

Впоследствии полиция установила их личности и провела разъяснительные беседы с родителями, однако публично их имена не называли. Позже дома у мажоров провели обыски, у юношей обнаружили несколько запрещенных предметов. Речь идет о ножах, патронах и пистолетах.