Нічний обстріл Києва — який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка

Пошкоджена багатоповерхівка внаслідок нічного обстрілу РФ. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вночі, 22 грудня, російські окупанти атакували безпілотниками Київ. Внаслідок падіння уламків пошкодження зазнали автомобілі та багатоповерхівка в Солом'янському районі столиці.

Новини.LIVE побували на місці події.

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У дворі біля пошкодженої багатоповерхівки наразі велика кількість скла, вибиті вікна, а також розбиті автомобілі.

На щастя, внаслідок російської атаки жертв немає.

Що кажуть мешканці постраждалого будинку

Один із чоловіків розповів для видання "Страна", що перед ударом він чув характерне дзижчання, після чого пролунав вибух.

"Добре, що дуже швидко зреагували рятувальники. У нашому будинку немає нормальної пожежної безпеки, і могла б початися велика пожежа", — розповідає Костянтин.

За його словами, у квартирах, де був удар, ніхто не постраждав.

"Там ніхто не живе, це пов'язано з тим, що в нашому будинку вже кілька років тому розгорнувся корупційний скандал. У нас на технічних поверхах незаконно побудували кілька квартир, але два роки тому на них наклали арешт, і суд ухвалив демонтувати ці квартири, тому там ніхто зараз не живе", — додав чоловік.

Обстріл Києва

Росія здійснила чергову атаку по столиці України Києву. Сталося влучання уламків ворожого безпілотника типу Shahed у багатоповерхівку в одному з районів міста. У мережі показали наслідки ворожої атаки.

Внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва постраждали двоє людей.

З часом стало відомо, що без квартири залишився ведучий телемарафону Андрій Ковальський. Він та його родичі не постраждали.

У житлових будинках повилітали вікна від вибухової хвилі, уламки пошкодили фасадні частини, огорожі. Вночі у столиці тривала ліквідація вогню.

У Київській ОВА розповіли, що повітряна тривога лунала майже 2,5 години. Вночі активно працювали сили протиповітряної оборони по ворожих цілях. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає.

У ніч проти 22 грудня російські окупанти атакували Україну 28 ударними дронами типу Shahed. Українській ППО вдалося знищити 24 із них.