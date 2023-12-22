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Ночной обстрел Киева — как выглядит поврежденная многоэтажка

22 декабря 2023 09:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ночной обстрел Киева — как выглядит поврежденная многоэтажка
Поврежденная многоэтажка в результате ночного обстрела РФ. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 22 декабря, российские оккупанты атаковали беспилотниками Киев. В результате падения обломков повреждения получили автомобили и многоэтажка в Соломенском районе столицы.

Новини.LIVE побывали на месте происшествия.

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Во дворе возле поврежденной многоэтажки сейчас большое количество стекла, выбитые окна, а также разбитые автомобили.

К счастью, в результате российской атаки жертв нет.

Что говорят жильцы пострадавшего дома

Один из мужчин рассказал для издания "Страна", что перед ударом он слышал характерное жужжание, после чего раздался взрыв.

"Хорошо, что очень быстро среагировали спасатели. В нашем доме нет нормальной пожарной безопасности, и мог бы начаться большой пожар", — рассказывает Константин.

По его словам, в квартирах, где был удар, никто не пострадал.

"Там никто не живет, это связано с тем, что в нашем доме уже несколько лет назад разразился коррупционный скандал. У нас на технических этажах незаконно построили несколько квартир, но два года назад на них наложили арест, и суд принял решение демонтировать эти квартиры, поэтому там никто сейчас не живет", — добавил мужчина.

Обстрел Киева

Россия совершила очередную атаку по столице Украины Киеву. Случилось попадание обломков вражеского беспилотника типа Shahed в многоэтажку в одном из районов города. В сети показали последствия вражеской атаки.

В результате попадания российского дрона в многоэтажку в Соломенском районе Киева пострадали два человека.

Со временем стало известно, что без квартиры остался ведущий телемарафона Андрей Ковальский. Он и его родственники не пострадали.

В жилых домах вылетели окна от взрывной волны, обломки повредили фасадные части, ограждения. Ночью в столице была ликвидация огня.

В Киевской ОВА рассказали, что воздушная тревога звучала почти 2,5 часа. Ночью активно работали силы противовоздушной обороны по вражеским целям. Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.

В ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали Украину 28 ударными дронами типа Shahed. Украинской ПВО удалось уничтожить 24 из них.

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