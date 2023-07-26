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Новий скандал з закупівлями: "Київспецтранс" хоче "викинути" на сміттєзвалище пів мільярда гривень

26 липня 2023 18:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Новий скандал з закупівлями: "Київспецтранс" хоче "викинути" на сміттєзвалище пів мільярда гривень
Сміттєзвалище. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На найбільше сміттєзвалище України хочуть "викинути" ще пів мільярда гривень. Стільки, на думку "Київспецтрансу", коштує реконструкція і технічне переоснащення полігону №5 в Підгірцях.

Про це стало відомо з оголошення на порталі держзакупівель Prozorro.

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Реконструкція сміттєзвалища за пів мільярда гривень

Відомо, що рекультивація сміттєзвалища в Підгірцях триває ще з 2021 року.

Цього разу "Київспецтранс" вирішив витратити ще понад пів мільярда гривень для технічного переоснащення та реконструкції. Варто зазначити, що це не перша скандальна закупівля столичної влади під час війни.

"Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки № 1" (Коригування)", — йдеться у повідомленні.

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Оголошення на порталі держзакупівель. Фото: скриншот

Строк виконання робіт — 15 календарних місяців з дати підписання договору. Планується реконструювати сміттєзвалище до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, у мережі зʼявилась інформація про те, скільки за час воєнного стану заробив київський міський голова Віталій Кличко та його заступники. Зазначимо, що повномасштабна війна все-таки змусила столичних чиновників відмовитись від традиційних надбавок.

Також ми писали, що у столиці черговий скандал із укриттям. На Лукʼянівці в одному з бомбосховищ планують зробити ремонт укриття за два мільйони гривень.

Додамо, Київська міська державна адміністрація 5 липня оголосила конкурс на замовлення персонального годинника для мера Віталія Кличка. Планується закупівля годинника на 5,04 млн гривень.

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