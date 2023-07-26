Новый скандал с закупками: "Киевспецтранс" хочет "выбросить" на свалку полмиллиарда гривен
На самую большую свалку Украины хотят "выбросить" еще полмиллиарда гривен. Столько, по мнению "Киевспецтранса", стоит реконструкция и техническое переоснащение полигона №5 в Подгорцах.
Об этом стало известно из объявления на портале госзакупок Prozorro.
Реконструкция свалки за полмиллиарда гривен
Известно, что рекультивация свалки в Подгорцах продолжается еще с 2021 года.
На этот раз "Киевспецтранс" решил потратить еще более полумиллиарда гривен для технического переоснащения и реконструкции. Стоит отметить, что это не первая скандальная закупка столичной власти во время войны.
"Реконструкция и техническое переоснащение полигона твердых бытовых отходов № 5 в с. Подгорцы Обуховского района Киевской области. Рекультивация участка № 1" (Корректировка)", — говорится в сообщении.
Срок выполнения работ — 15 календарных месяцев с даты подписания договора. Планируется реконструировать свалку до 31 декабря 2024 года.
Напомним, в сети появилась информация о том, сколько за время военного положения заработал киевский городской голова Виталий Кличко и его заместители. Отметим, что полномасштабная война все-таки вынудила столичных чиновников отказаться от традиционных надбавок.
Также мы писали, что в столице очередной скандал с укрытием. На Лукьяновке в одном из бомбоубежищ планируют сделать ремонт укрытия за два миллиона гривен.
Добавим, Киевская городская государственная администрация 5 июля объявила конкурс на заказ персональных часов для мэра Виталия Кличко. Планируется закупка часов на 5,04 млн гривен.