Трагедія на канатній дорозі через Дніпро — правоохоронці показали докази

Обрив канатної дороги у Києві — прокуратура показала відео та фото доказів
Працівники правоохоронних органів вилучили записи з камер відеоспостереження та розслідують трагедію на канатній дорозі через річку Дніпро у Києві. Наразі проводяться слідчі дії.
Про це повідомили у пресслужбі Прокуратури міста Києва у понеділок, 22 липня.
Розслідування трагедії на канатній дорозі у Києві
У прокуратурі зазначають, що наразі досліджують причин обриву тросу на атракціоні, внаслідок чого загинув молодий хлопець.
"Правоохоронці вже вилучили частину відеозаписів з камер, встановлених на атракціоні, а також речові докази", — йдеться у повідомленні.
Водночас у Поліції Києва додали, що наразі слідчі проводять обшуки у відповідних службах Київської міської державної адміністрації (КМДА), які погодили розташування атракціону.
Також проводяться обшуки в органах держконтролю, що видавали дозволи та мали здійснювати належний контрольза його діяльністю.
Крім того, слідчі дії відбуваються й у фірмах власника атракціону.
"В межах розпочатих кримінальних проваджень правоохоронці допитали директора атракціону та персонал й вилучили службову документацію, яка буде вивчатись в межах призначеної експертизи дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці", — підкреслили у поліції.
Правоохоронці наголосили, що кримінальне провадження було відкрито за статтею про "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини", та за статтею про "Службову недбалість".
"Винним загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", — підсумували у пресслужбі поліції.
Нагадаємо, 21 липня у Києві обірвався трос на атракціоні-спуску над Дніпром, людина впала в річку.
Після цього у КМДА заявили, що рятувальники почали пошукову операцію, до якої залучили спеціальну техніку та катери з водолазами.
Очевидці розповіли деталі інциденту. За словами одного з них, впавши у воду, людина навіть не проявляла ніяких ознак життя.
На наступний день, 22 липня, у Києві рятувальники дістали тіло хлопця, який впав у Дніпро внаслідок обриву канатної дороги біля Пішохідного мосту.
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