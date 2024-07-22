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Обрив канатної дороги у Києві — прокуратура показала відео та фото доказів

22 липня 2024 15:17
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Трагедія на канатній дорозі через Дніпро — правоохоронці показали докази
На камерах відеоспостереження видно працівників атракціону "Канатна дорога через річку Дніпро". Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Працівники правоохоронних органів вилучили записи з камер відеоспостереження та розслідують трагедію на канатній дорозі через річку Дніпро у Києві. Наразі проводяться слідчі дії.

Про це повідомили у пресслужбі Прокуратури міста Києва у понеділок, 22 липня.

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Розслідування трагедії на канатній дорозі у Києві

У прокуратурі зазначають, що наразі досліджують причин обриву тросу на атракціоні, внаслідок чого загинув молодий хлопець.

"Правоохоронці вже вилучили частину відеозаписів з камер, встановлених на атракціоні, а також речові докази", — йдеться у повідомленні.

Трос, який обірвався на канатній дорозі у Києві
Трос, який обірвався і призвів до трагедії на канатній дорозі у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Водночас у Поліції Києва додали, що наразі слідчі проводять обшуки у відповідних службах Київської міської державної адміністрації (КМДА), які погодили розташування атракціону.

Також проводяться обшуки в органах держконтролю, що видавали дозволи та мали здійснювати належний контрольза його діяльністю.

Черз обрив канатної дороги у Києві проходять обшуки
Правоохоронці проводять обшуки. Фото: Поліція Києва

Крім того, слідчі дії відбуваються й у фірмах власника атракціону.

"В межах розпочатих кримінальних проваджень правоохоронці допитали директора атракціону та персонал й вилучили службову документацію, яка буде вивчатись в межах призначеної експертизи  дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці", — підкреслили у поліції.

Обрив канатної дороги
Слідчі дії. Фото: Поліція Києва

Правоохоронці наголосили, що кримінальне провадження було відкрито за статтею про "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини", та за статтею про "Службову недбалість".

"Винним загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", — підсумували у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, 21 липня у Києві обірвався трос на атракціоні-спуску над Дніпром, людина впала в річку. 

Після цього у КМДА заявили, що рятувальники почали пошукову операцію, до якої залучили спеціальну техніку та катери з водолазами.

Очевидці розповіли деталі інциденту. За словами одного з них, впавши у воду, людина навіть не проявляла ніяких ознак життя. 

На наступний день, 22 липня, у Києві рятувальники дістали тіло хлопця, який впав у Дніпро внаслідок обриву канатної дороги біля Пішохідного мосту.

Київ трагедія поліція Дніпро прокуратура рятувальники річка загибель

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