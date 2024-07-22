Трагедия на канатной дороге через Днепр – правоохранители показали доказательства

Обрыв канатной дороги в Киеве — прокуратура показала видео и фото доказательств
Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камер видеонаблюдения и расследуют трагедию на канатной дороге через реку Днепр в Киеве. Проводятся следственные действия.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева в понедельник, 22 июля.
Расследование трагедии на канатной дороге в Киеве
В прокуратуре отмечают, что в настоящее время исследуют причины обрыва троса на аттракционе, в результате чего погиб молодой парень.
"Правоохранители уже изъяли часть видеозаписей с камер, установленных на аттракционе, а также вещественные доказательства", — говорится в сообщении.
В то же время в полиции Киева добавили, что следователи проводят обыски в соответствующих службах Киевской городской государственной администрации (КГГА), которые выдали разрешение на установку аттракциона.
Также проводятся обыски в органах госконтроля, которые выдавали разрешения и должны осуществлять надлежащий контроль за его деятельностью.
Кроме того, следственные действия происходят и в фирмах владельца аттракциона.
"В рамках начатых уголовных производств правоохранители допросили директора аттракциона и персонал, а также изъяли служебную документацию, которая будет изучаться в рамках назначенной экспертизы исследования причин и последствий нарушения требований безопасности жизнедеятельности и охраны труда", — подчеркнули в полиции.
Правоохранители отметили, что уголовное производство было открыто по статье о "Нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека" и по статье о "Служебной халатности".
"Виновным грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", — подытожили в пресс-службе полиции.
Напомним, 21 июля в Киеве оборвался трос на аттракционе-спуске над Днепром, человек упал в реку.
После этого в КГГА заявили, что спасатели начали поисковую операцию, к которой привлекли специальную технику и катера с водолазами.
Очевидцы рассказали детали инцидента. По словам одного из них, упав в воду, человек даже не проявлял никаких признаков жизни.
На следующий день, 22 июля, в Киеве спасатели достали тело парня, который упал в Днепр в результате обрыва канатной дороги около Пешеходного моста.
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