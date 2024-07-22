Трагедия на канатной дороге через Днепр – правоохранители показали доказательства

На камерах видеонаблюдения видны работники аттракциона "Канатная дорога через реку Днепр". Фото: скриншот

Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камер видеонаблюдения и расследуют трагедию на канатной дороге через реку Днепр в Киеве. Проводятся следственные действия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева в понедельник, 22 июля.

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В прокуратуре отмечают, что в настоящее время исследуют причины обрыва троса на аттракционе, в результате чего погиб молодой парень.

"Правоохранители уже изъяли часть видеозаписей с камер, установленных на аттракционе, а также вещественные доказательства", — говорится в сообщении.

Оборвавшийся трос, который привел к трагедии на канатной дороге в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

В то же время в полиции Киева добавили, что следователи проводят обыски в соответствующих службах Киевской городской государственной администрации (КГГА), которые выдали разрешение на установку аттракциона.

Также проводятся обыски в органах госконтроля, которые выдавали разрешения и должны осуществлять надлежащий контроль за его деятельностью.

Правоохранители проводят обыски. Фото: Полиция Киева

Кроме того, следственные действия происходят и в фирмах владельца аттракциона.

"В рамках начатых уголовных производств правоохранители допросили директора аттракциона и персонал, а также изъяли служебную документацию, которая будет изучаться в рамках назначенной экспертизы исследования причин и последствий нарушения требований безопасности жизнедеятельности и охраны труда", — подчеркнули в полиции.

Следственные действия. Фото: Полиция Киева

Правоохранители отметили, что уголовное производство было открыто по статье о "Нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека" и по статье о "Служебной халатности".

"Виновным грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", — подытожили в пресс-службе полиции.

Напомним, 21 июля в Киеве оборвался трос на аттракционе-спуске над Днепром, человек упал в реку.

После этого в КГГА заявили, что спасатели начали поисковую операцию, к которой привлекли специальную технику и катера с водолазами.

Очевидцы рассказали детали инцидента. По словам одного из них, упав в воду, человек даже не проявлял никаких признаков жизни.

На следующий день, 22 июля, в Киеве спасатели достали тело парня, который упал в Днепр в результате обрыва канатной дороги около Пешеходного моста.