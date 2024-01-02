Обстріл багатоповерхівки у Києві — місцева жителька дивом врятувалася

Рятувальники на місці влучання уламків ракет у Києві. Фото: Новини.LIVE

Росія завдала чергового ракетного удару по Києву сьогодні, 2 січня. Уламки ракет наробили багато лиха у місті, внаслідок чого є суттєві руйнування. Водночас киянка змогла дивом врятуватися, адже на момент влучання перебувала не вдома, коли її квартира загорілася.

Новини.LIVE поспілкувалися з власницею квартири у пошкодженому будинку в Солом'янському районі столиці.

Читайте також:

Що відомо про наслідки атаки станом на зараз

Зазначається, що житло мешканки пошкоджено уламками ракети, наразі на місці події продовжують працювати спецслужби.

"Я кажу, в мене добрий янгол-охоронець, тому я дуже вдячна йому, що я тут не була на цей час", — каже жінка, спостергіючи за своєю зруйнованою оселею.

Скільки людей загинуло та постраждало

За словами журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, на місці влучання досі працює поліція, психологи, рятувальники та пожежники.

Епіцентр вибуху — на одному із під'їздів будинку. Наразі відомо, на жаль, про двох загиблих.

За її словами, нині відомо про 43 постраждалих внаслідок влучання уламків ракет по багатоповерхівці.

Що відомо про ракетний удар по Києву 2 січня

Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Своєю чергою кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку.