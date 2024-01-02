Обстрел многоэтажки в Киеве — местная жительница чудом спаслась

Спасатели на месте попадания обломков ракет в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву сегодня, 2 января. Обломки ракет наделали много беды в городе, в результате чего есть существенные разрушения. В то же время киевлянка смогла чудом спастись, ведь на момент попадания находилась не дома, когда ее квартира загорелась.

Новини.LIVE пообщались с владелицей квартиры в поврежденном доме в Соломенском районе столицы.

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Что известно о последствиях атаки по состоянию на сейчас

Отмечается, что жилье жительницы поврежденно обломками ракеты, на месте происшествия продолжают работать спецслужбы.

"Я говорю, у меня хороший ангел-хранитель, поэтому я очень благодарна ему, что я здесь не была на это время", — говорит женщина, наблюдая за своим разрушенным домом.

Сколько человек погибло и пострадало

По словам журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец, на месте попадания до сих пор работают полиция, психологи, спасатели и пожарные.

Эпицентр взрыва находится на одном из подъездов дома. Пока известно, к сожалению, о двух погибших.

По ее словам, сейчас известно о 43 пострадавших в результате попадания обломков ракет по многоэтажке.

Что известно о ракетном ударе по Киеву 2 января

Сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.

В свою очередь корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.