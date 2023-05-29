Обстріл Києва свідчить про зміну тактики росіян, — голова КМВА Попко

Керівник КМВА Сергій Попко. Фото: Facebook-сторінка Попка

Російські війська сьогоднішнім ударом по Києву продемонстрували, що змінюють тактику повітряних атак. Вони відверто намагаються убивати цивільне населення української столиці.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Сергій Попко нагадав, що сьогоднішня ракетна атака на столицю, яка відбулася через кілька годин після нічного удару, стала уже 16-ою з початку травня.

"Таким чином ворог змінив тактику — після тривалих виключно нічних нападів, наніс удар по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях", — наголосив очільник КМВА.

Навіщо росіянам був потрібен цей удар

За словами Сергія Попка, такою атакою представники країни-агресора вирішили продемонструвати, що націлені на знищення перш за все цивільного населення.

Втім, додав очільник Київської міської військової адміністрації, усі повітряні цілі під час цієї атаки були знищені системою ППО.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня, вдень російські окупаційні війська вкотре обстріляли ракетами Київ.

У КМВА повідомили, що уламки збитих ракет виявили у трьох районах столиці, як на правому, так і на лівому березі Дніпра.

За словами речника командування Повітряних сил ЗС України Юрія Ігната, денний ракетний удар був здійснений з використанням балістичних ракет, імовірно, "Іскандерів".