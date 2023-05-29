Обстрел Киева свидетельствует об изменении тактики россиян, — глава КМВА Попко

Руководитель КГВА Сергей Попко. Фото: Facebook-страница Попко

Российские войска сегодняшним ударом по Киеву продемонстрировали, что изменяют тактику воздушных атак. Они откровенно пытаются убивать гражданское население украинской столицы.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Сергей Попко напомнил, что сегодняшняя ракетная атака на столицу, которая произошла через несколько часов после ночного удара, стала уже 16-й с начала мая.

"Таким образом враг сменил тактику — после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах", — подчеркнул глава КГВА.

Зачем россиянам был нужен этот удар

По словам Сергея Попко, такой атакой представители страны-агрессора решили продемонстрировать, что нацелены на уничтожение, прежде всего, гражданского населения.

Впрочем, добавил глава Киевской городской военной администрации, все воздушные цели во время этой атаки были уничтожены системой ПВО.

Напомним, что сегодня, 29 мая, днем российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли ракетами Киев.

В КГВА сообщили, что обломки сбитых ракет обнаружили в трех районах столицы, как на правом, так и на левом берегу Днепра.

По словам представителя командования Воздушных сил ВС Украины Юрия Игната, дневной ракетный удар был осуществлен с использованием баллистических ракет, предположительно "Искандеров".