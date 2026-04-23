Головна Київ Одна людина досі в реанімації: Кличко про стан потерпілих від теракту

Одна людина досі в реанімації: Кличко про стан потерпілих від теракту

Дата публікації: 23 квітня 2026 12:55
Одна людина досі в реанімації: Кличко про стан потерпілих від теракту
Депутати Київради вшанували пам’ять загиблих під час теракту. Фото: Київрада

Після теракту в Києві один із госпіталізованих досі перебуває в реанімації. Інших постраждалих вже перевели у відділення. Зокрема, вдалося врятувати маму пораненого 12-ти річного хлопчика.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час засідання Київради у четвер, 23 квітня.

Теракт у Києві: стан 12-річного хлопчика покращився

"Того дня в результаті стрілянини загинули семеро людей — п’ятеро на вулиці, двоє поранених померли в лікарні. Ще семеро постраждалих досі перебувають у лікарнях столиці, шістьом допомогу медики надали на місці", нагадав міський голова.

Кличко повідомив, що один із госпіталізованих досі в реанімації. Інші переведені у відділення та отримують необхідне лікування. У мами пораненого 12-ти річного хлопчика позитивна динаміка. З нею вже працюють психологи. 

"Стан хлопчика, який перебуває в дитячій лікарні, покращився. Він уже спілкувався з мамою по відео", зазначив мер.

Читайте також:

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини трагедії.

Депутати розпочали засідання Київради з хвилини мовчання, щоб вшанувати пам’ять загиблих внаслідок теракту в Голосіївському районі 18 квітня.

Теракт у Києві

Як писали Новини.LIVE, теракт в Голосіївському районі Києва трапився 18 квітня. 58-річний чоловік під час стрілянини вбив на вулиці п'ятьох людей. Ще двоє померли у лікарні. Після цього зловмисник захопив заручників у супермаркеті. 

У Нацполіції вважають, що головною причиною кривавої стрілянини став спалах агресії на ґрунті сварок із сусідами. Слідство встановило, що чоловік вів в соцмережах сторінку під назвою "Бахмут ВДВ". Там він публікував дописи, що прямо суперечать загальнолюдським цінностям та законам України.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
