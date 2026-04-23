Один человек до сих пор в реанимации: Кличко о состоянии пострадавших от теракта

Депутаты Киевсовета почтили память погибших во время теракта. Фото: Киевсовет

После теракта в Киеве один из госпитализированных до сих пор находится в реанимации. Других пострадавших уже перевели в отделение. В частности, удалось спасти маму раненого 12-ти летнего мальчика.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко во время заседания Киевсовета в четверг, 23 апреля.

Теракт в Киеве: состояние 12-летнего мальчика улучшилось

"В тот день в результате стрельбы погибли семь человек — пятеро на улице, двое раненых скончались в больнице. Еще семеро пострадавших до сих пор находятся в больницах столицы, шестерым помощь медики оказали на месте", — напомнил городской голова.

Кличко сообщил, что один из госпитализированных до сих пор в реанимации. Другие переведены в отделение и получают необходимое лечение. У мамы раненого 12-ти летнего мальчика положительная динамика. С ней уже работают психологи.

"Состояние мальчика, который находится в детской больнице, улучшилось. Он уже общался с мамой по видео", — отметил мэр.

Читайте также:

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

Депутаты начали заседание Киевсовета с минуты молчания, чтобы почтить память погибших в результате теракта в Голосеевском районе 18 апреля.

Теракт в Киеве

Как писали Новини.LIVE, теракт в Голосеевском районе Киева произошел 18 апреля. 58-летний мужчина во время стрельбы убил на улице пять человек. Еще двое скончались в больнице. После этого злоумышленник захватил заложников в супермаркете.

В Нацполиции считают, что главной причиной кровавой стрельбы стала вспышка агрессии на почве ссор с соседями. Следствие установило, что мужчина вел в соцсетях страницу под названием "Бахмут ВДВ". Там он публиковал сообщения, прямо противоречащие общечеловеческим ценностям и законам Украины.