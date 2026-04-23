Народився у Росії: Вигівський розкрив, ким був київський терорист

Голова Нацполіції Іван Вигівський.

Чоловік, який вчинив теракт у Києві 18 квітня, народився у столиці Росії — Москві. Він тривалий час служив в Одеській області у військах, які пов'язані з автомобільним транспортом.

Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський в інтерв'ю РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

Що відомо про чоловіка, який вчинив теракт у Києві

За словами Вигівського, нападник дійсно народився у Москві. Він тривалий час проживав та працював в Україні. Зокрема, служив у війську. Нацполіція не виключає можливості, що чоловіка могли завербувати спецслужби РФ. Водночас Вигівський зауважив, що це "не схоже на таку ситуацію". Як пояснив керівник Нацполіції, зазвичай російські спецслужби дають завдання та моделюють злочин.

Нападник був закритою особою, вів замкнутий спосіб життя. Він не мав ані дружини, ані дітей. Нерідко у чоловіка виникали конфлікти з сусідами. Він гостро реагував на будь-які події: від прослуховування музики до гучних звуків.

"Скажімо так, він був конфліктний. Можливо, у нього були психічні розлади, але це вирішить експертиза", — зазначив Вигівський.

У 2023 році стосовно нападника було відкрито кримінальне провадження. Воно стосувалося нанесення легких тілесних ушкоджень. Згодом у суді сторони примирилися, тож справу закрили.

Теракт у Києві розпочався з того, що чоловік почав сварку з сусідами. Конфлікт переріс у стрілянину. Вигівський припускає, що нападник міг втратити самоконтроль.

Водночас київський терорист мав дозвіл на зброю з 2020 року. У нього були всі необхідні документи для цього, зокрема, медичні. Правоохоронці знайшли клініку, яка видавала довідку. Інформацію щодо того, чи міг чоловік підробити документи, наразі перевіряють.

Теракт у Києві — що відомо

Як повідомляли Новини.LIVE, у суботу, 18 квітня, у Києві стався теракт. Чоловік відкрив вогонь по людях на вулиці. Згодом він забарикадувався у супермаркеті та тримав заручників.

Правоохоронці проводили переговори з терористом близько 40 хвилин. Чоловік не реагував. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, спецпризначенці ліквідували стрілка.

Внаслідок стрілянини у столиці загинули семеро людей. Також є поранені. Дехто з них досі перебуває у медичних закладах.