Офіцер із Києва задекларував 4716 монет Ethereum: у ТЦК заявили про помилку

Офіцер із Києва задекларував 4716 монет Ethereum: у ТЦК заявили про помилку

Дата публікації: 15 травня 2026 16:15
Офіцер із Києва задекларував 4716 монет Ethereum: у ТЦК заявили про помилку
Валерій Кравченко коментує ситуація з декларацією підлеглого. Фото: кадр із відео

Офіцер Святошинського районного Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Данилишин задекларував 4716 монет Ethereum. Їхня загальна вартість становить близько 400 млн гривень. ТЦК вже провели службову перевірку.

Про це повідомив т.в.о. заступника начальника Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валерій Кравченко на засіданні ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Після появи публікацій у медіа посадовець оновив декларацію, змінивши відображення активів — замість Ethereum вони були зазначені як USDT.

Кравченко розповів, що цю ситуацію перевіряли та дійшли висновку про технічну помилку.

"Ситуація ця перевірялася, і насправді виглядає до смішного простою — людина реально помилилася", — зазначив він.

За його словами, виправлення у декларацію були внесені вже наступного дня після подання.

"Він на наступний день після того, як заповнив декларацію, вніс правки", — додав Кравченко.

У ТЦК також повідомили, що після оновлення даних відповідні органи провели перевірку та не виявили підстав для додаткових претензій до посадовця.

Як писали Новини.LIVE, Кравченко заявив, що мобілізація в громадському транспорті є законною. Крім того, за його словами, у столиці на 40% збільшили кількість груп оповіщення. Розшукові заходи проводять поліціцейські спільно з військовими підрозділами.

Також Кравченко прокоментував смерть у ТЦК мобілізованого Романа Сопіна. Він заявив, що працівники ТЦК не порушили законодавство. А ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
