Офицер из Киева задекларировал 4716 монет Ethereum: в ТЦК заявили об ошибке

Офицер из Киева задекларировал 4716 монет Ethereum: в ТЦК заявили об ошибке

Дата публикации 15 мая 2026 16:15
Валерий Кравченко комментирует ситуация с декларацией подчиненного. Фото: кадр из видео

Офицер Святошинского районного Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Данилишин задекларировал 4716 монет Ethereum. Их общая стоимость составляет около 400 млн гривен. ТЦК уже провели служебную проверку.

Об этом сообщил и.о. заместителя начальника Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Валерий Кравченко на заседании ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

После появления публикаций в медиа чиновник обновил декларацию, изменив отображение активов — вместо Ethereum они были указаны как USDT.

Кравченко рассказал, что эту ситуацию проверяли и пришли к выводу о технической ошибке.

"Ситуация эта проверялась, и на самом деле выглядит до смешного простой  человек реально ошибся", — отметил он.

По его словам, исправления в декларацию были внесены уже на следующий день после подачи.

"Он на следующий день после того, как заполнил декларацию, внес правки", — добавил Кравченко.

В ТЦК также сообщили, что после обновления данных соответствующие органы провели проверку и не обнаружили оснований для дополнительных претензий к чиновнику.

Как писали Новини.LIVE, Кравченко заявил, что мобилизация в общественном транспорте является законной. Кроме того, по его словам, в столице на 40% увеличили количество групп оповещения. Розыскные мероприятия проводят полицейские совместно с военными подразделениями.

Также Кравченко прокомментировал смерть в ТЦК мобилизованного Романа Сопина. Он заявил, что работники ТЦК не нарушили законодательство. А ВВК признала мужчину пригодным к военной службе.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
