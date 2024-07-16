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"Охматдит" відновлює роботу — які відділення вже функціонують

16 липня 2024 17:16
Галина Шподарева - редактор
У Києві після обстрілу відновлює роботу Охматдит — які відділення вже працюють
Дитині проводять томографію. Фото: НДСЛ "Охматдит"/Facebook
Галина Шподарева - редактор

Київська дитяча лікарня "Охматдит" відновила роботу багатьох відділень після ракетного обстрілу Києва 8 липня. Так, вже запрацювало відділення невідкладної допомоги, а також онкологічне та операційне відділення. 

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив гендиректор лікарні Володимир Жовнір у вівторок, 16 липня. 

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Які відділення "Охматдит" вже працюють

За словами Жовніра, наразі "Охматдит" працює не на повну потужність, однак допомогу надавати можна, вдалося також відновити комунікації.

"Це дало змогу повернути роботу багатьох відділень. Перше — повернулися онкологічні хворі, друге — онкогематологічні хворі. Вже запрацювало відділення невідкладної допомоги", — повідомив гендиректор медзакладу. 

На сторінці лікарні в Фейсбуці названо повний перелік відділень, які вже працюють. 

  • Екстрена медична допомога (emergency)
  • Ургентна хірургія
  • Абдомінальна хірургія
  • Торакальна хірургія
  • Ортопедія та травматологія 
  • Центр радіології
  • Онкологічні відділення (крім трансплантації кісткового мозку)
  • Дитяча та підліткова гінекологія
  • Гнійна хірургія
  • Педіатрія 
  • Інфекційне боксоване відділення для дітей молодшого віку
  • Ендокринологія 
  • Дитяча неврологія
  • Дитяча урологія
  • Відділення анестезіології
  • Відділення анестезіології та інтенсивної терапії
  • Операційне відділення

Також працюють відділення неонатологічного профілю:

  • Інтенсивна терапія новонароджених дітей
  • Хірургія новонароджених
  • Інтенсивне виходжування глибоко недоношених дітей
  • Інтенсивне виходжування та рання реабілітація дітей з перинатальною патологією

"Свою роботу також продовжують: Центр інфекційних хвороб "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД"; Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги дітям; Центр служби крові та Центр патології гемостазу.
Нещодавно відновила роботу — лабораторія медичної генетики та Український референс-центр з лабораторної діагностики та метрології; Медико-генетичний центр", — повідомили в лікарні.

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит".

Також ми писали, що 9 липня аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару російської ракети по медичному закладу "Охматдит" у Києві було завершено: було відомо про двох людей, які загинули внаслідок атаки. 12 липня помер семирічний хлопчик, який перебував у дитячій лікарні "Охматдит" на момент ракетного удару. 

Київське "Динамо" підписало ексклюзивний меморандум про співпрацю з "Охматдитом", який постраждав від ракетного обстрілу росіян. Футбольний клуб допоможе відбудувати один зі зруйнованих корпусів лікарняного комплексу.

Київ діти Охматдит жертва ракетний удар загиблі медпослуги лікарня

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