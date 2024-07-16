В Киеве после обстрела возобновляет работу Охматдет — какие отделения уже функционируют

Ребенку производят томографию. Фото: НДСБ "Охматдет"/Facebook

Киевская детская больница "Охматдет" возобновила работу многих отделений после ракетного обстрела Киева 8 июля. Так, уже заработало отделение неотложной помощи, а также онкологическое и операционное отделения.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил гендиректор больницы Владимир Жовнир во вторник, 16 июля.

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Какие отделения "Охматдет" уже работают

По словам Жовнира, сейчас "Охматдет" работает не на полную мощность, однако помощь оказывать можно, удалось также восстановить коммуникации.

"Это позволило вернуть работу многих отделений. Первое — вернулись онкологические больные, второе — онкогематологические больные. Уже заработало отделение неотложной помощи", — сообщил гендиректор медучреждения.

На странице больницы в Фейсбуке назван полный перечень отделений, которые уже работают.

Экстренная медицинская помощь (emergency)

Ургентная хирургия

Абдоминальная хирургия

Торакальная хирургия

Ортопедия и травматология

Центр радиологии

Онкологические отделения (кроме трансплантации костного мозга)

Детская и подростковая гинекология

Гнойная хирургия

Педиатрия

Инфекционное боксированное отделение для детей младшего возраста

Эндокринология

Детская неврология

Детская урология

Отделение анестезиологии

Отделение анестезиологии и интенсивной терапии

Операционное отделение

Также работают отделения неонатологического профиля:

Интенсивная терапия новорожденных детей

Хирургия новорожденных

Интенсивное выхаживание глубоко недоношенных детей

Интенсивное выхаживание и ранняя реабилитация детей с перинатальной патологией

"Свою работу также продолжают: Центр инфекционных болезней "Клиника для лечения детей, больных ВИЧ-инфекцией / СПИД"; Центр медико-психологической, социально-реабилитационной помощи детям; Центр службы крови и Центр патологии гемостаза. Недавно возобновила работу — лаборатория медицинской генетики и Украинский референс-центр по лабораторной диагностике и метрологии; Медико-генетический центр", — сообщили в больнице.

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. Во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет".

Также мы писали, что 9 июля аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара российской ракеты по медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве были завершены: было известно о двух людях, погибших в результате атаки. 12 июля скончался семилетний мальчик, находившийся в детской больнице "Охматдет" на момент ракетного удара.

Киевское "Динамо" подписало эксклюзивный меморандум о сотрудничестве с "Охматдетом", пострадавшим от ракетных обстрелов россиян. Футбольный клуб поможет отстроить один из разрушенных корпусов больничного комплекса.