В Киеве после обстрела возобновляет работу Охматдет — какие отделения уже функционируют

"Охматдет" возобновляет работу — какие отделения уже функционируют
Киевская детская больница "Охматдет" возобновила работу многих отделений после ракетного обстрела Киева 8 июля. Так, уже заработало отделение неотложной помощи, а также онкологическое и операционное отделения.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил гендиректор больницы Владимир Жовнир во вторник, 16 июля.
Какие отделения "Охматдет" уже работают
По словам Жовнира, сейчас "Охматдет" работает не на полную мощность, однако помощь оказывать можно, удалось также восстановить коммуникации.
"Это позволило вернуть работу многих отделений. Первое — вернулись онкологические больные, второе — онкогематологические больные. Уже заработало отделение неотложной помощи", — сообщил гендиректор медучреждения.
На странице больницы в Фейсбуке назван полный перечень отделений, которые уже работают.
- Экстренная медицинская помощь (emergency)
- Ургентная хирургия
- Абдоминальная хирургия
- Торакальная хирургия
- Ортопедия и травматология
- Центр радиологии
- Онкологические отделения (кроме трансплантации костного мозга)
- Детская и подростковая гинекология
- Гнойная хирургия
- Педиатрия
- Инфекционное боксированное отделение для детей младшего возраста
- Эндокринология
- Детская неврология
- Детская урология
- Отделение анестезиологии
- Отделение анестезиологии и интенсивной терапии
- Операционное отделение
Также работают отделения неонатологического профиля:
- Интенсивная терапия новорожденных детей
- Хирургия новорожденных
- Интенсивное выхаживание глубоко недоношенных детей
- Интенсивное выхаживание и ранняя реабилитация детей с перинатальной патологией
"Свою работу также продолжают: Центр инфекционных болезней "Клиника для лечения детей, больных ВИЧ-инфекцией / СПИД"; Центр медико-психологической, социально-реабилитационной помощи детям; Центр службы крови и Центр патологии гемостаза. Недавно возобновила работу — лаборатория медицинской генетики и Украинский референс-центр по лабораторной диагностике и метрологии; Медико-генетический центр", — сообщили в больнице.
Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. Во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет".
Также мы писали, что 9 июля аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара российской ракеты по медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве были завершены: было известно о двух людях, погибших в результате атаки. 12 июля скончался семилетний мальчик, находившийся в детской больнице "Охматдет" на момент ракетного удара.
Киевское "Динамо" подписало эксклюзивный меморандум о сотрудничестве с "Охматдетом", пострадавшим от ракетных обстрелов россиян. Футбольный клуб поможет отстроить один из разрушенных корпусов больничного комплекса.
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