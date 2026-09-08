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Головна Київ У Києві та Одесі пролунали потужні вибухи: РФ вдарила балістикою

У Києві та Одесі пролунали потужні вибухи: РФ вдарила балістикою

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8 вересня 2026 03:38
Вибухи у Києві та Одесі 8 вересня через балістику
Люди в укритті в метро. Фото: Київський метрополітен

Вибухи у Києві та Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 8 вересня. Росіяни атакують міста балістикою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві 8 вересня

Зауважимо, що майже від початку нової доби у Києві оголосили тривогу. Тоді причиною сигналу стала загроза застосування дронів. Причому через деякий час у місті було чути роботу ППО та вибухи. Проте наразі сигнал вже через загрозу балістики.

Приблизно о 03:27 Повітряні сили ЗСУ попередили, що на столицю летять швидкісні цілі. Водночас моніторингові канали писали про загрозу балістики з Курська та Воронежа.

Вже о 03:30 в столиці пролунала серія вибухів, яка через кілька хвилин повторилася.

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Окрім того, перед пусками балістики на Київ, була фіксація пусків балістики на Одесу з території окупованого Криму. Після цього в Одесі теж було гучно, про що писали місцеві ЗМІ.

Оновлено о 03:41

У Києві пролунали нові вибухи через повторні пуски балістики. Також зауважимо, що вночі росіяни здійснили пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, які незабаром вже можуть бути над Україною.

Перші наслідки атаки

За даними КМВА, наразі о 03:52 зафіксовано:

  • у Солом'янському районі падіння уламків на 5-поверховий будинок, а за іншою адресою пошкоджено 3-поверховий житловий будинок;
  • у Дарницькому районі пошкоджено автомобіль внаслідок падіння уламків.

Оновлено о 04:07

Росіяни знову вдарили балістикою, у місті знову вибухи.

Водночас у КМВА повідомили, що внаслідок атаки виникло загорання складського приміщення.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:38 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Київ та Одеса під ударом ракет 8 вересня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 7 вересня росіяни атакували дронами Київську область. Внаслідок атаки виникли пожежі на підприємствах та згоріли вантажні автомобілі.

Також ми писали, що за словами мера Києва Віталія Кличка, з 10 вересня у столиці скоротять комендантську годину. Тепер вона діятиме з 01:00 до 05:00, а роботу громадського транспорту буде збільшено на одну годину.

Київ вибух обстріли ракети балістична атака
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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