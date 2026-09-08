Вибухи у Києві та Одесі 8 вересня через балістику

У Києві та Одесі пролунали потужні вибухи: РФ вдарила балістикою
Вибухи у Києві та Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 8 вересня. Росіяни атакують міста балістикою.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Києві 8 вересня
Зауважимо, що майже від початку нової доби у Києві оголосили тривогу. Тоді причиною сигналу стала загроза застосування дронів. Причому через деякий час у місті було чути роботу ППО та вибухи. Проте наразі сигнал вже через загрозу балістики.
Приблизно о 03:27 Повітряні сили ЗСУ попередили, що на столицю летять швидкісні цілі. Водночас моніторингові канали писали про загрозу балістики з Курська та Воронежа.
Вже о 03:30 в столиці пролунала серія вибухів, яка через кілька хвилин повторилася.
Окрім того, перед пусками балістики на Київ, була фіксація пусків балістики на Одесу з території окупованого Криму. Після цього в Одесі теж було гучно, про що писали місцеві ЗМІ.
Оновлено о 03:41
У Києві пролунали нові вибухи через повторні пуски балістики. Також зауважимо, що вночі росіяни здійснили пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, які незабаром вже можуть бути над Україною.
Перші наслідки атаки
За даними КМВА, наразі о 03:52 зафіксовано:
- у Солом'янському районі падіння уламків на 5-поверховий будинок, а за іншою адресою пошкоджено 3-поверховий житловий будинок;
- у Дарницькому районі пошкоджено автомобіль внаслідок падіння уламків.
Оновлено о 04:07
Росіяни знову вдарили балістикою, у місті знову вибухи.
Водночас у КМВА повідомили, що внаслідок атаки виникло загорання складського приміщення.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:38 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 7 вересня росіяни атакували дронами Київську область. Внаслідок атаки виникли пожежі на підприємствах та згоріли вантажні автомобілі.
Також ми писали, що за словами мера Києва Віталія Кличка, з 10 вересня у столиці скоротять комендантську годину. Тепер вона діятиме з 01:00 до 05:00, а роботу громадського транспорту буде збільшено на одну годину.