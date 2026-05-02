Пальне у Києві утримує високу вартість: актуальні ціни на АЗС

Дата публікації: 2 травня 2026 14:13
Ціни на пальне у Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Пальне на АЗС у Києві у суботу, 2 травня, продовжує утримувати високу вартість. Зокрема, найдорожчим залишається дизельне пальне. Водночас найдешевшим є автомобільний газ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на AutoRia.

Ціни на пальне у Києві 2 травня

Середня вартість пального у столиці наразі така:

  • А-95+ — 76,22 грн;
  • А-95 — 72,21 грн;
  • А-92 — 67,16 грн;
  • ДП — 88,21 грн;
  • Газ — 48,32 грн.

Водночас ціни можуть відрізнятися на різних АЗС. Зокрема, на ОККО доведеться платити так:

  • А-95+ — 78,90 грн;
  • А-95 — 75,90 грн;
  • ДП — 89,90 грн;
  • Газ — 49,90 грн.
Вартість пального у Києві 2 травня. Фото: AutoRia

На UPG встановлена така вартість:

Читайте також:
  • А-95+ — 74,90 грн;
  • А-95 — 72,90 грн;
  • ДП — 86,90 грн;
  • Газ — 49,00 грн.

Зазначимо, очільник Святошинської РДА Георгій Зантарая в інтервʼю Новини.LIVE повідомив, що одне протирадіаційне укриття у столиці коштує близько 120 млн грн, а також вміщає до 1200 людей. 

А 1 травня у Святошинському районі столиці сталася стрілянина. Чоловік на автомобілі здійснив декілька пострілів. Згодом правоохоронці розшукали фігуранта в одному із селищ Київщини. Ним виявився 46-річний чоловік.

Раніше депутат Київради Тарас Козак заявив, що у Києві найбільшим викликом для малого бізнесу є нестача персоналу. Зокрема, це повʼязано з мобілізацією та виїздом українців за кордон.

ціни на паливо Київ паливо
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
