Топливо в Киеве удерживает высокую стоимость: актуальные цены на АЗС

Топливо в Киеве удерживает высокую стоимость: актуальные цены на АЗС

Дата публикации 2 мая 2026 14:13
Цены на топливо в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Топливо на АЗС в Киеве в субботу, 2 мая, продолжает удерживать высокую стоимость. В частности, самым дорогим остается дизельное топливо. В то же время самым дешевым является автомобильный газ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на AutoRia.

Цены на топливо в Киеве 2 мая

Средняя стоимость топлива в столице сейчас такая:

  • А-95+ — 76,22 грн;
  • А-95 — 72,21 грн;
  • А-92 — 67,16 грн;
  • ДТ — 88,21 грн;
  • Газ — 48,32 грн.

При этом цены могут отличаться на разных АЗС. В частности, на ОККО придется платить так:

  • А-95+ — 78,90 грн;
  • А-95 — 75,90 грн;
  • ДТ — 89,90 грн;
  • Газ — 49,90 грн.
Ціни на пальне у Києві 2 травня
Стоимость топлива в Киеве 2 мая. Фото: AutoRia

На UPG установлена такая стоимость:

  • А-95+ — 74,90 грн;
  • А-95 — 72,90 грн;
  • ДТ — 86,90 грн;
  • Газ — 49,00 грн.

Отметим, глава Святошинской РГА Георгий Зантарая в интервью Новини.LIVE сообщил, что одно противорадиационное укрытие в столице стоит около 120 млн грн, а также вмещает до 1200 человек.

А 1 мая в Святошинском районе столицы произошла стрельба. Мужчина на автомобиле совершил несколько выстрелов. Впоследствии правоохранители разыскали фигуранта в одном из поселков Киевской области. Им оказался 46-летний мужчина.

Ранее депутат Киевсовета Тарас Козак заявил, что в Киеве самым большим вызовом для малого бизнеса является нехватка персонала. В частности, это связано с мобилизацией и выездом украинцев за границу.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
