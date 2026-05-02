Топливо в Киеве удерживает высокую стоимость: актуальные цены на АЗС

Цены на топливо в Киеве.

Топливо на АЗС в Киеве в субботу, 2 мая, продолжает удерживать высокую стоимость. В частности, самым дорогим остается дизельное топливо. В то же время самым дешевым является автомобильный газ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на AutoRia.

Цены на топливо в Киеве 2 мая

Средняя стоимость топлива в столице сейчас такая:

А-95+ — 76,22 грн;

А-95 — 72,21 грн;

А-92 — 67,16 грн;

ДТ — 88,21 грн;

Газ — 48,32 грн.

При этом цены могут отличаться на разных АЗС. В частности, на ОККО придется платить так:

А-95+ — 78,90 грн;

А-95 — 75,90 грн;

ДТ — 89,90 грн;

Газ — 49,90 грн.

На UPG установлена такая стоимость:

А-95+ — 74,90 грн;

А-95 — 72,90 грн;

ДТ — 86,90 грн;

Газ — 49,00 грн.

Отметим, глава Святошинской РГА Георгий Зантарая в интервью Новини.LIVE сообщил, что одно противорадиационное укрытие в столице стоит около 120 млн грн, а также вмещает до 1200 человек.

А 1 мая в Святошинском районе столицы произошла стрельба. Мужчина на автомобиле совершил несколько выстрелов. Впоследствии правоохранители разыскали фигуранта в одном из поселков Киевской области. Им оказался 46-летний мужчина.

Ранее депутат Киевсовета Тарас Козак заявил, что в Киеве самым большим вызовом для малого бизнеса является нехватка персонала. В частности, это связано с мобилизацией и выездом украинцев за границу.