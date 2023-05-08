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Перед атакою РФ на Київ невідомий виліз на будівлю та блимав ліхтарем

8 травня 2023 14:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Перед атакою РФ на Київ невідомий виліз на будівлю та блимав ліхтарем
Зруйнована квартира після атаки дронами-камікадзе в Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Незадовго до російської атаки на Київ сьогодні вночі, 8 травня, невідомий виліз на дах багатоповерхівки. Він активно блимав ліхтарем. Наразі невідомо, чи насправді невідомий подавав сигнали. 

Про це повідомляє "24 канал" та DTP.Kiev.

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Підозріле блимання ліхтарем перед атакою

ЗМІ пишуть, що в Києві хтось заліз на дах будинку та блимав червоним ліхтарем. Після інциденту через певний час почали з'являтися повідомлення про запуски російських повітряних цілей у бік столиці України.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Від офіційних джерел поки не було коментарів щодо цього інциденту. Наразі не можна стверджувати, що блимання на багатоповерхівці пов'язане з російським обстрілом.

Нагадаємо, під час атаки на Київ у ніч проти 8 травня уламки БпЛА влучили в багатоповерхівку та злітну смугу Жулян, є постраждалі.

Також ми писали, що російські окупаційні війська намагалися завдати чергового удару по Україні, зокрема, по Києву, однак сили ППО збили всі ворожі цілі. Проте уламки безпілотників пошкодили міські будівлі та автівки. Постраждали також пʼятеро людей.

Додамо, Віталій Кличко заявив, нічна атака на Київ була наймасовішою за весь час повномасштабної війни.

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