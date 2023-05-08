Перед атакой РФ на Киев неизвестный вылез на здание и мигал фонарем

Разрушенная квартира после атаки дронами-камикадзе в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Незадолго до российской атаки на Киев сегодня ночью, 8 мая, неизвестный вылез на крышу многоэтажки. Он активно мигал фонарем. Пока неизвестно, действительно ли неизвестный подавал сигналы.

Об этом сообщает "24 канал" и DTP.Kiev.

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Подозрительное мигание фонарем перед атакой

СМИ пишут, что в Киеве кто-то залез на крышу дома и мигал красным фонарем. После инцидента спустя некоторое время стали появляться сообщения о запуске российских воздушных целей в сторону столицы Украины.

От официальных источников пока не было комментариев по поводу этого инцидента. Пока нельзя утверждать, что мигание на многоэтажке связано с российским обстрелом.

Напомним, во время атаки на Киев в ночь на 8 мая обломки БпЛА попали в многоэтажку и взлетную полосу Жулян, есть пострадавшие.

Также мы писали, что российские оккупационные войска пытались нанести очередной удар по Украине, в частности, по Киеву, однако силы ПВО сбили все вражеские цели. Однако обломки беспилотников повредили городские здания и автомобили. Пострадали также пять человек.

Добавим, Виталий Кличко заявил, что ночная атака на Киев была самой массовой за все время полномасштабной войны.