Головна Київ Переломи та вивихи — скільки киян звертаються до травмпунктів

Переломи та вивихи — скільки киян звертаються до травмпунктів

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 17:20
Скільки людей у Києві звертаються до травмпунктів через ожеледицю
Люди йдуть містом під час ожеледиці взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві продовжують триматися морози та ожеледиця, що спричиняє падіння людей на вулицях. Відтак, майже 200 жителів столиці щодня звертаються до травмпунктів.

Про це інформує Департамент охорони здоров’я КМДА на запит Новини.LIVE у вівторок, 27 січня.



Яка кількість людей у Києві щодня звертаються до травмпунктів

Отже, за даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, близько 180 мешканців Києва щодня звертаються до травмпунктів.

У відомстві зазначили, що приблизно 20% із них госпіталізують, зокрема через складні переломи або поєднані травми.

Найчастіше лікарі фіксують переломи кінцівок, вивихи суглобів, ушкодження зв’язок та забої.

Як відомо, синоптики найближчими тижнями прогнозують в Україні морози до –20 °C та ожеледицю, що може призвести до збільшення кількості травм внаслідок падінь.

Нагадаємо, що 19 січня міський голова Києва Віталій Кличко на нараді з головами райдержадміністрацій столиці акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств.

Зазначимо, що сьогодні у КМДА повідомили, що у Києві частково обмежили постачання гарячої води.

Раніше ми розповідали, як житловий масив Троєщина в Києві виживає без тепла.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
