Україна
Переломы и вывихи — сколько киевлян обращаются в травмпункты

Переломы и вывихи — сколько киевлян обращаются в травмпункты

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 17:20
Сколько людей в Киеве обращаются в травмпункты из-за гололеда
Люди идут по городу во время гололеда зимой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве продолжают держаться морозы и гололедица, что приводит к падениям людей на улицах. Следовательно, почти 200 жителей столицы ежедневно обращаются в травмпункты.

Об этом информирует Департамент здравоохранения КГГА на запрос Новини.LIVE во вторник, 27 января.

Читайте также:

Какое количество людей в Киеве обращаются в травмпункты

Итак, по данным Департамента здравоохранения КГГА, около 180 жителей Киева ежедневно обращаются в травмпункты.

В ведомстве отметили, что примерно 20% из них госпитализируют, в частности из-за сложных переломов или сочетанных травм.

Чаще всего врачи фиксируют переломы конечностей, вывихи суставов, повреждения связок и ушибы.

Как известно, синоптики в ближайшие недели прогнозируют в Украине морозы до -20 °C и гололед, что может привести к увеличению количества травм в результате падений.

Напомним, что 19 января городской голова Киева Виталий Кличко на совещании с председателями райгосадминистраций столицы акцентировал на поручении по уборке от снега и льда дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон, балансовых территорий учреждений и предприятий.

Отметим, что сегодня в КГГА сообщили, что в Киеве частично ограничили поставки горячей воды.

Ранее мы рассказывали, как жилой массив Троещина в Киеве выживает без тепла.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
