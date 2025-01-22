Избиение девушки в Белой Церкви — суд избрал меру пресечения подозреваемому

Избрание меры пресечения подозреваемому. Фото: hromadske

В среду, 22 января, в Белой Церкви суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему подозреваемому в избиении 12-летней девочки. Его будут держать под стражей.

Об этом сообщает hromadske.

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Избрание меры пресечения

Городской суд Белой Церкви отправил в СИЗО 16-летнего подозреваемого в нападении на девочку.

Несовершеннолетний будет находиться под стражей два месяца — до 20 марта включительно. Ему не предоставили права на внесение залога.

Напомним, 20 января в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков нападает на 12-летнюю девочку в Белой Церкви. Известно, что происшествие произошло 11 января. Полиция впоследствии установила семерых причастных к этому нападению.

Ситуацию прокомментировал и омбудсман Дмитрий Лубинец, сообщив, что взял дело под личный контроль. Представители Офиса Омбудсмана также встретились с пострадавшей девушкой и ее семьей.