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Підземні течії тут ні до чого — Кличко, назвав обставину, що призвела до підтоплення метро

21 березня 2024 20:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Підземні течії тут ні до чого — Кличко, назвав обставину, що призвела до підтоплення метро
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міський голова Києва Віталій Кличко у четвер, 21 березня, розповів, що підземні течії впливали на рух метро ще раніше, тому що вода потрапляла до аварійної ділянки майже з початку експлуатації. Йдеться про закриті станції синьої гілки на ремонт від "Деміївської" до "Теремків". За його словами, аварію спричинив виніс породи, а не сама вода.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це мер Києва заявив на засіданні тимчасової контрольної комісії у Верховній Раді щодо аварійної ситуації у метро.

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Кличко зауважив, що вода з підземних течій потрапляла до аварійної ділянки метро майже з початку експлуатації і це тривало протягом багатьох років. При цьому мер наголосив, що течії — це звичайне явище і вони присутні на всіх станціях метрополітену.

Однак саме між "Деміївською" та "Либідською" спостерігається виніс породи, що і призвів до підтоплення і аварії.

"Виніс породи — це індикатор, який може бути індикатором загрози. Це означає, що йде деформація тунелю і ділянка стає небезпечною для експлуатації", — підкреслив Кличко.

Нагадаємо, у грудні в Києві зупинили рух поїздів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, внаслідок чого шляхи швидко затоплювалися водою.

Також ми писали, що Віталій Кличко заявив, що ремонтні роботи планують закінчити до кінця літа 2024 року і назвав суму, яку виділили на ремонт затоплених станцій.

Раніше ми повідомляли, що у Києві підтопило ще одну станцію метро. На цей раз очевидці помітили, що на станції метро "Видубичі" зі стелі тече вода.

Віталій Кличко
Київ
метро
Україна

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