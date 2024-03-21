Подземные течения здесь ни при чем — Кличко, назвал обстоятельство, приведшее к подтоплению метро

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 21 марта, рассказал, что подземные течения влияли на движение метро еще раньше, потому что вода попадала в аварийный участок почти с начала эксплуатации. Речь идет о закрытых станциях синей ветки на ремонт от "Демеевской" до "Теремков". По его словам, аварию вызвал вынос породы, а не сама вода.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом мэр Киева заявил на заседании временной контрольной комиссии в Верховной Раде по аварийной ситуации в метро.

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Кличко отметил, что вода из подземных течений попадала в аварийный участок метро почти с начала эксплуатации и это продолжалось в течение многих лет. При этом мэр подчеркнул, что течения это обычное явление и они присутствуют на всех станциях метрополитена.

Однако именно между "Демеевской" и "Лыбидской" наблюдается вынос породы, что и привело к подтоплению и аварии.

"Вынос породы — это индикатор, который может быть индикатором угрозы. Это означает, что идет деформация тоннеля и участок становится опасным для эксплуатации", — подчеркнул Кличко.

Напомним, в декабре в Киеве остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". Между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация тоннеля, в результате чего пути быстро затапливались водой.

Также мы писали, что Виталий Кличко заявил, что ремонтные работы планируют закончить до конца лета 2024 года и назвал сумму, выделенную на ремонт затопленных станций.

Ранее мы сообщали, что в Киеве подтопило еще одну станцию метро. В этот раз очевидцы заметили, что на станции метро "Выдубичи" с потолка течет вода.