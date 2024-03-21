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У метро був нежить — головний інженер пояснив, чому про аварійний тунель не повідомляли раніше

21 березня 2024 19:13
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Коли відкриють метро у Києві - що з синьою гілкою
Засідання ТСК ВРУ по Києву. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Аварію на синій гілці столичного метро можна було б уникнути, але головний інженер підземки Віктор Вигівський вважає, що ситуація була такою, що не потребувала серйозного втручання. Він порівняв аварію між станціями "Либідська" та "Деміївська", з нежитем. 

Таку заяву він зробив під час засідання ТСК Верховної Ради з питань Києва, передає кореспондентка Новини.LIVE. 

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Аварія на синій гілці метро 

"За оцінкою необхідності вжиття заходів — там був нежить і не було нічого такого, щоб треба було звертатися до лікаря та робити операції. Для чого звертатися до консиліуму, щоб казати полікуйте мені нежить?", — сказав він, описуючи ситуацію з аварійністю столичної підземки.

Додамо, що на цьому ж заході був присутній мер столиці Віталій Кличко, який також висловився щодо роботи синьої гілки. За його словами, метро відновлять вже до кінця літа 2024 року. 

Нагадаємо, що закрили частину синьої гілки у грудні 2023 року. Зупинили рух поїздів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, внаслідок чого шляхи швидко затоплювалися водою.

Раніше під час ухвалення бюджету столиці на 2024 рік "Київський метрополітен" не отримав жодної гривні на ремонт пошкодженої ділянки.

Додамо, напередодні Кличко оглянув майданчик біля станції метро "Деміївська", де тривають ремонтні роботи.

Також ми писали, що у Києві підтопило ще одну станцію метро. На цей раз очевидці помітили, що на станції метро "Видубичі" зі стелі тече вода.

Віталій Кличко
Верховна Рада
Київ
ремонт
метро

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